Na Wspólnej, odcinek 4044: Malwina stanie po stronie porywaczki! Razem z Karoliną wypną się na Konrada - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4044 - czwartek, 3.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4044 odcinku "Na Wspólnej" Konrad i Hebel zjawią się przed domem Karoliny, gdzie będzie ona przetrzymywać uprowadzoną Malwinę! Zdradzamy, że Wysocka najpierw zaczai się na kochankę męża i brutalnie ją zaatakuje, po czym porwie, zabierze jej telefon i zamknie w swojej piwnicy, tak aby nikt jej nie znalazł!

I tak przez dłuższy czas będzie, gdyż Wysockiemu nawet przez myśl nie przejdzie, że to właśnie jego żona może stać za uprowadzeniem jego kochanki! Mimo iż będzie utrudniać ich rozwód i nie będzie mogła pogodzić się z tym, że wybrał inną, to i tak nie pomyśli, że byłaby do tego zdolna. W przeciwieństwie do żony Niuńka (Joachim Lamża), Dany (Beata Zarembianka), o której od razu pomyśli! Ale w 4044 odcinku "Na Wspólnej" zrozumie, jak bardzo się pomylił!

Malwina obroni Karolinę przed wściekłym Konradem w 4044 odcinku "Na Wspólnej"!

A to dlatego, że w 4044 odcinku "Na Wspólnej" Malwina faktycznie odnajdzie się w ich domu! Cheblewska sama skontaktuje się z Ryszardem i powie mu, gdzie jest, gdy po szczerej rozmowie z Karoliną, Wysocka nie tylko da jej zadzwonić, ale także i wypuści z piwnicy. I wówczas córce Hebla zrobi się jej żal.

Do tego stopnia, że w 4044 odcinku "Na Wspólnej" stanie w jej obronie, gdy Konrad rzuci się na nią z pięściami! Malwina weźmie stronę żony swojego kochanka i pouczy go, że w obecnej sytuacji powinien honorowo oddać jej dom, skoro rozwodzą się z jego winy! Tym bardziej, że w przeciwnym razie Karolina zostanie już zupełnie bez niczego, gdyż nie dość, że nie będzie miała już męża, to jeszcze dachu nad głową!

Co zdecyduje Wysocki w 4044 odcinku "Na Wspólnej"?

W 4044 odcinku "Na Wspólnej" zachowanie Malwiny zaskoczy Konrada i mocno zdezorientuje Hebla. Ale i on zdecyduje się rozmówić z kochankiem swojej córki, przez którego spotka ją cały ten dramat. I w efekcie dojdzie do burzliwej dyskusji. Jak zatem w tej sytuacji zachowa się Wysocki, gdy nagle wszyscy wystąpią przeciwko niemu?

Czy faktycznie odda swojej żonie dom? A może jednak postanowi o niego walczyć? I czy po tym wszystkim w 4044 odcinku "Na Wspólnej" będzie miał jeszcze po co wracać do Malwiny? Przekonamy się już niebawem!

