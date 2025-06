Na Wspólnej, odcinek 4042: Hebel przekaże okup za Malwinę, ale nie odzyska córki! Dana będzie chciała tylko pieniędzy - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4042 - wtorek, 1.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4042 odcinku "Na Wspólnej" Hebel odbierze kolejny telefon od "porywacza" Malwiny! Zdradzamy, że bandzior najpierw zażąda od Ryszarda 2 milionów złotych za córkę, a następnie zadzwoni do niego, aby powiedzieć mu, gdzie i o której godzinie ma zostawić pieniądze, co mocno zdziwi Agnieszkę (Katarzyna Walter)!

A to dlatego, że bandyta nie przestraszy się nawet tego, że po jego pierwszym telefonie, ojciec Cheblewskiej pójdzie do ogólnopolskich mediów, gdzie o wszystkim opowie, a także zaproponuje dokładnie taką samą kwotę osobie, która doprowadzi go do porywacza córki. I jak gdyby nic zadzwoni po raz kolejny, ale już z konkretnymi informacjami. I wówczas w 4042 odcinku "Na Wspólnej" Hebel zdecyduje się spełnić jego żądania.

Hebel wpadnie w pułapkę Dany w 4042 odcinku "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, że w 4042 odcinku "Na Wspólnej" z pomocą Konrada uda mu się zdobyć 2 miliony złotych w gotówce, które włoży do czarnej torby. Ryszard zostawi ją w wyznaczonym miejscu i o konkretnej godzinie, tak jak chciał porywacz. A następnie skontaktuje się z Sebą, który wraz ze swoimi ludźmi będzie śledził zbiór. I dzięki temu wszyscy dotrą do puszczonego domu i bez wahania wkroczą do środka, pewni tego, że w środku będzie Malwina! Ale grubo się przeliczą!

A to dlatego, że w 4042 odcinku "Na Wspólnej" wcale nie będzie tam córki Ryszarda. Ale za to znajdzie się tam Dana, która wcześniej także będzie grozić Heblowi i żądać od niego miliona złotych za to, że oszukał ją w sprawie śmierci męża, a następnie również zniknie! Jednak jak się okaże, tylko się ukryje i podepnie się pod porwanie Malwiny, aby wyciągnąć od Ryszarda jeszcze więcej pieniędzy! Żona Niuńka postanowi skorzystać z okazji, choć zbyt długo raczej się z niej nie nacieszy!

Ryszard wciąż nie będzie wiedział, gdzie jest Malwina w 4042 odcinku "Na Wspólnej"!

A wszystko przez to, że w 4042 odcinku "Na Wspólnej" na próżno będzie jej liczyć, że Hebel zostawi jej pieniądze! Tym bardziej, że oszuka go w sprawie porwanej Malwiny, której wcale u niej nie będzie! A jej zbir nie będzie w stanie jej obronić przed ludźmi Ryszarda.

Tyle tylko, że w 4042 odcinku "Na Wspólnej" nie zmieni to jednego, że wciąż Hebel nie będzie wiedział, gdzie przebywa jego córka i kto tak naprawdę ją porwał. I choć z pewnością nie będzie to Dana, wrogów Ryszarda będzie więcej. Tyle, że nie będzie za to odpowiedzialny akurat żaden z nich!