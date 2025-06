Na Wspólnej, odcinek 4044: Konrad i Hebel uratują Malwinę! Uwolnią ją z domu, gdzie przetrzymywała ją Karolina - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4044 - czwartek, 3.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4044 odcinku "Na Wspólnej" Hebel w końcu odzyska córkę, której porywaczem wcale nie okaże się Dana (Beata Zarembianka), tak jak będzie podejrzewać Konrad! Tym bardziej, że żona Niuńka (Joachim Lamża) już wcześniej zacznie grozić Ryszardowi, gdy odkryje, że okłamał ją w sprawie śmierci męża i zażąda za to od niego milion złotych!

Ale ostatecznie postanowi wyciągnąć i więcej, gdy dowie się o zniknięciu Cheblewskiej i zażąda za nią okupu już w wysokości dwóch milionów złotych. Tyle tylko, że tak naprawdę to nie ona będzie stać za jej uprowadzeniem, a Karolina!

I o tym w 4043 odcinku "Na Wspólnej" dowie się i sam Ryszard, gdy po akcji z Daną, córka w końcu zdoła się z nim skontaktować i sama mu powie, że znajduje się nie w kryjówce żony Niuńka tylko żony Konrada, tak jak z resztą wcześniej sam będzie podejrzewał!

Konrad i Hebel w końcu odnajdą i uwolnią Malwinę w 4044 odcinku "Na Wspólnej"!

Jednak dopiero w 4044 odcinku "Na Wspólnej" przyjedzie po córkę, gdyż wcześniej uwierzy Konradowi, że za zniknięciem jego córki faktycznie może stać Dana lub ktoś z jego przeszłości. Tym bardziej, że już raz pomyli się co do Wysockiego, ale nie tym razem, gdyż Malwina zniknie właśnie z jego winy!

A to dlatego, że jego żona nie będzie mogła pogodzić się z tym, że wybrał kochankę, a nie ją! Do tego stopnia, że najpierw zacznie utrudniać ich rozwód, a gdy tym nie zdoła nakłonić męża do zmiany zdania, to zdecyduje się napaść, pobić i porwać jego kochankę!

Ale na szczęście w 4044 odcinku "Na Wspólnej" Ryszardowi i Konradowi już uda się nią uwolnić! Ojciec i kochanek Malwiny zjawią się przed domem Karoliny, gdzie drzwi otworzy im już sama Cheblewska. A to dlatego, że po szczerej rozmowie, Wysocka wypuści ją nawet z piwnicy, gdzie będzie ją wcześniej przetrzymywać z raną głowy.

Ryszard zabierze wycieńczoną córkę do domu w 4044 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4044 odcinku "Na Wspólnej" Malwina od razu rzuci się ojcu na szyję, a wściekły Konrad natychmiast pójdzie skonfrontować się ze swoją żoną! Wysocki nie będzie mógł darować jej tego, co zrobiła jej ukochanej, a sam będzie na siebie zły, że wcześniej nie wpadł na to, że właśnie ona mogła stać za zniknięciem Cheblewskiej, która tyle się przez nią wycierpiała.

I w 4044 odcinku "Na Wspólnej" tak się wścieknie, że od razu rzuci się na żonę z łapami! Do tego stopnia, że Malwina i Ryszard będą musieli go powstrzymywać. Tym bardziej, że i Karolina będzie potrzebować pomocy, ale tej psychologicznej. W przeciwieństwie do wycieńczonej fizycznie i rannej Cheblewskiej, którą Hebel niezwłocznie zabierze do domu, a tym samym wreszcie zakończy jej koszmar!