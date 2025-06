Na Wspólnej, odcinek 4036: Zniknięcie Wojtka! Juliusz zemści się na synu, gdy nie spełni jego prośby - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4036 - wtorek, 24.06.2025, o godz. 20.55 w TVN

W 4036 odcinku "Na Wspólnej" Wojtek nie wróci na noc do domu po konfrontacji z Juliuszem, do której dojdzie, gdy Sabina (Małgorzata Duda-Kozera) w końcu powie synowi, że to właśnie on, a nie zmarły Franciszek jest jego biologicznym ojcem. Tym bardziej, że Szulcowa nadmieni, iż Kwiatkowski wcale go nie chciał, dlatego wychowywała go właśnie z mężem.

I to wyznanie sprawi, że Szulc postanowi natychmiast spotkać się z mężczyzną, aby dać mu jasno do zrozumienia, iż nie dostanie ani jego nerki, ani spadku, gdyż przyłapie wuja na kontaktach z prawnikiem! I będzie przekonany, że zależy mu wyłącznie na pieniądzach po bracie, a na dodatek i jego narządzie. I tak się zdenerwuje, że w 4036 odcinku "Na Wspólnej" zniknie!

Zaginiony Wojtek wróci do domu w 4036 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale na szczęście już rankiem w 4036 odcinku "Na Wspólnej" wróci do mieszkania, gdzie będą czekać na niego Żaneta (Anna Guzik) z Ludzikiem (Gustaw Marczak)! Żona i syn ciepło go powitają, tym bardziej, iż doskonale będą wiedzieli, przez co teraz będzie przechodził i nie będą chcieli mu dokładać. Jednak to wcale nie zakończy jego koszmaru!

A to dlatego, że kolejny w 4036 odcinku "Na Wspólnej" znów zgotuje mu Juliusz, gdy w końcu będzie mógł wyjść ze szpitala. I choć Wojtek przyjedzie po niego, aby go odwieźć, to jednak odmówi nad nim opieki, mimo iż chory ojciec będzie go o nią błagał. Ale Szulc pozostanie nieugięty, gdyż będzie w nim za dużo żalu po tym, co mu zrobił. A ten jeszcze mu dołoży!

Tak Juliusz odegra się na swoim synu w 4036 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4036 odcinku "Na Wspólnej" chory Juliusz postanowi zemścić się na synu za to, że odmówił mu pomocy! Zdradzamy, ze Kwiatkowski ponownie skontaktuje się ze swoim prawnikiem i poprosi go, aby walczył dla niego o spadek po zmarłym Franciszku i to nawet kosztem relacji z Wojtkiem, przed czym adwokat wcześniej sam będzie go ostrzegał.

I choć poradzi mu on, aby jednak zrezygnował z postępowania spadkowego, aby nie niszczyć tym jeszcze bardziej relacji rodzinnych, to jednak w 4036 odcinku "Na Wspólnej" senior nie skorzysta z jego rady, gdyż żądza zemsty okaże się silniejsza! Szczególnie, że już raczej i tak nie będzie miał co liczyć na nerkę od Wojtka, przez co w jego sytuacji, pieniądze tym bardziej mu się przydadzą!