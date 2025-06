Na Wspólnej, odcinek 4035: Wojtek w końcu dowie się, że Juliusz jest jego ojcem! Nie otrzyma ani nerki, ani spadku po bracie - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4035 - wtorek, 24.06.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4035 odcinku "Na Wspólnej" Sabina w końcu powie Wojtkowi prawdę o jego biologicznym ojcu! Tym bardziej, że będzie czuć na plecach oddech nie tylko samego Juliusza, ale i Żanety (Anna Guzik), która po spotkaniu z nim także już będzie wiedzieć, że jej mąż jest właśnie jego synem, a nie zmarłego Franciszka. A do tego wszystkiego dojdzie jeszcze hospitalizacja jej byłego kochanka i przeszczep nerki, który pozwoli jej zrozumieć, czemu Kwiatkowski tak nagle zjawił się w ich życiu i zaczął interesować się Szulcem!

I to sprawi, że w 4035 odcinku "Na Wspólnej" matka Wojtka wreszcie powie mu, że to właśnie Juliusz jest jego biologicznym ojcem a nie jej zmarły mąż. Ale wyraźnie przy tym zaznaczy, że Kwiatkowski wcale go nie chciał, dlatego zdecydowała się go wychować właśnie z Franciszkiem!

Wojtek nie zgodzi się oddać Juliuszowi ani nerki, ani spadku po Franciszku w 4035 odcinku "Na Wspólnej"!

I to w 4035 odcinku "Na Wspólnej" będzie dla Wojtka takim szokiem, że długo nie będzie mógł się po tym otrząsnąć! Tym bardziej, że po latach Juliusz wróci jak gdyby nic i nagle będzie chciał naprawiać ich relacje rodzinne, aby tylko dostać się do spadku i otrzymać od syna nerkę! Ale po jego trupie, gdyż Szulc stanowczo się na to nie zgodzi!

I w 4035 odcinku "Na Wspólnej" zjawi się u seniora w szpitalu, aby osobiście mu o tym powiedzieć. I trafi przy tym na moment, gdy Juliusz będzie akurat widział się ze swoim prawnikiem, który doradzi mu, aby jednak odstąpił od sprawy spadkowej, żeby nie psuć bardziej relacji z synem! Ale dla Wojtka ona będzie już skończona na starcie, gdy dowie się prawdy o Juliuszu! I da mu to jasno do zrozumienia!

- Tego spadku nawet nie powąchasz! - Wojtek postawi sprawę jasno.

Kwiatkowski postanowi zemścić się na synu w 4035 odcinku "Na Wspólnej"!

Słowa Szulca w 4035 odcinku "Na Wspólnej" mocno zszokują, ale jednocześnie i zasmucą Kwiatkowskiego, gdyż senior oczywiście będzie liczył na coś zupełnie innego. Ale i zranionego Wojtka rozmowa z biologicznym ojcem będzie sporo kosztować! Do tego stopnia, że tuż po niej nie wróci na noc do domu!

I choć w 4036 odcinku "Na Wspólnej" Juliusz opuści już szpital, to Wojtek nie zgodzi się nim zająć! I w tej sytuacji i senior postanowi się na nim zemścić i wbrew zaleceniom prawnika, zdecyduje się jednak walczyć o spadek po zmarłym bracie! I zdaje się, że tym już na dobre przekreśli sobie szanse na pojednanie z rodziną Szulców! A co dopiero na nerkę Wojtka!