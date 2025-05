Na Wspólnej

Na Wspólnej, odcinek 4029: Juliusz ojcem Wojtka! Zacznie naciskać na Sabinę, aby powiedziała synowi prawdę - ZDJĘCIA

W 4029 odcinku "Na Wspólnej" Juliusz (Daniel Olbrychski) zjawi się u Sabiny (Małgorzata Duda-Kozera) i zacznie na nią naciskać, aby powiedziała Wojtkowi (Wojciech Błach) prawdę! A mianowicie, że to on jest jego ojcem, a nie zmarły Franciszek (Jerzy Król)! Tyle tylko, że w 4029 odcinku "Na Wspólnej" matka Szulca nie będzie chciała o tym słyszeć i zdecyduje się przed tym uciec! Matka Wojtka wróci na Śląsk, ale to wcale nie rozwiąże jej problemu! A wręcz przeciwnie! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!