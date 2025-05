Na Wspólnej, odcinek 4031: Poród Marty w cieniu tragedii ojca Mikołaja! Kamil zastąpi jej męża - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4031 - wtorek, 17.06.2025, o godz. 20.55 w TVN

W 4031 odcinku "Na Wspólnej" Mikołaj będzie próbował bezskutecznie dodzwonić się do ojca, który pod jego nieobecność złoży wizytę jego ciężarnej żonie i będzie się przy tym wyjątkowo dziwnie zachowywał. Oczywiście, Marta od razu zawiadomi o tym męża, a ten o wszystkim powie Honoracie (Aleksandra Konieczna), która od razu pomyśli, że były kochanek ma znów problem z alkoholem! Dlatego Leśniewski niezwłocznie wróci z powrotem do mieszkania, ale niestety wtedy będzie już za późno!

A to dlatego, że w 4031 odcinku "Na Wspólnej" Edward wyląduje już w szpitalu z powodu choroby serca, wynikającej z nieleczonej cukrzycy. Oczywiście, w końcu i Mikołaj się o tym dowie i będzie zły na ojca, że to przed nim zataił. Jednak nie zostawi go w tym samego i od razu do niego ruszy. Tyle tylko, że w tym momencie odbierze również telefon od Stefanka z informacją, że Marta właśnie zaczęła rodzić!

Kamil zaopiekuje się rodzącą Martą w 4031 odcinku "Na Wspólnej"!

I wówczas w 4031 odcinku "Na Wspólnej" Leśniewski znajdzie się w kropce. A to dlatego, że nie zdąży już wrócić do mieszkania, aby pomóc rodzącej żonie, która w tej sytuacji zostanie sama z jego synem! Ale na szczęście tylko do czasu, gdyż na pomoc siostrze od razu ruszy Kamil! I w tej sytuacji rodząca Marta nie będzie mogła lepiej trafić, gdyż przecież będzie mieć u swego boku lekarza. Co prawda, tego od serca, ale mimo wszystko!

W 4032 odcinku "Na Wspólnej" Kamil zaopiekuje się rodzącą Martą i przywiezie ją i Stefanka do szpitala taksówką, gdzie już będzie czekał na nich Mikołaj. Tym bardziej, że jego ojciec wyląduje dokładnie w tym samym szpitalu, gdzie będzie pracował Hoffer i to nawet na jego oddziale. I oczywiście później to on przejmie i nad nim opiekę, ale w tej chwili najważniejsza będzie jednak jego siostra! I na szczęście tutaj wszystko skończy się dobrze!

Narodziny wnuka zachęcą chorego na serce Edwarda do walki w 4032 odcinku "Na Wspólnej"?

W 4032 odcinku "Na Wspólnej" Marta urodzi zdrowego synka, którego Mikołaj dumnie chwyci na ręce. A następnie zrobi sobie z nim zdjęcie, aby pokazać chłopca i swojemu ojcu i w ten sposób zachęcić go do walki o właśnie zdrowie i życie.

Tyle, że to będzie trudne, gdyż w 4032 odcinku "Na Wspólnej" okaże się, że Edward nie będzie miał wykupionego ubezpieczania i z tego względu będzie chciał jak najszybciej opuścić oddział Kamila! Jednak Hoffer poleci mu, aby powiedział synowi prawdę. Szczególnie, że bez dalszego leczenia będzie mógł umrzeć! Ale czy tym zdoła go przekonać? Czy Leśniewski go posłucha? Tego dowiemy się już niebawem!

