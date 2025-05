Na Wspólnej, odcinek 4020: Pępkowe Igora w cieniu tragedii Julki! Kamil i Artur przyjdą nie w porę - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4020 - czwartek, 29.05.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4020 odcinku "Na Wspólnej" Kamil i Artur zjawią się w mieszkaniu Igora, gdy dotrze do nich radosna nowina o narodzinach pierwszego syna Nowaka i jego powrocie z dzieckiem i kochanką Anią (Sonia Mietielica) do mieszkania! Przyjaciele dziennikarza postanowią uczcić ten wyjątkowy dzień, mimo iż ich kolega wcale nie będzie miał nastroju do świętowania.

A wszystko za sprawą Julki, która pod ich nieobecność zamieści swoje zdjęcie na portalu dla mężczyzn, co on z przerażeniem odkryje dzięki Adzie (Nikola Czarniecka), gdyż to właśnie ona pokaże mu profile dziewcząt, wśród których znajdzie się i jego córka. Oczywiście, Igor nie pójdzie z tym do naczelnego, w związku z czym nie będzie on niczego świadomy! Tak samo jak Kamil! Dlatego obaj w 4020 odcinku "Na Wspólnej" jak gdyby nic do niego zawitają!

Julka umożliwi Igorowi wspólne świętowanie narodzin syna z Kamilem i Arturem w 4020 odcinku "Na Wspólnej"!

A Igor w 4020 odcinku "Na Wspólnej" oczywiście ich nie wyrzuci i wpuści do środka. I choć nie będzie miał nastroju do świętowania, gdyż w głębi wciąż będzie przeżywał całą tą sytuacją i zamartwiał się o swoją córkę, mimo iż ta go przeprosi i zapewni, że nie wrzuciła do Internetu swoich żadnych rozbieranych zdjęć, a na dodatek usunęła swoje konto, gdy zaczęły spływać do niej nieprzyzwoite propozycje, to w Nowaku wciąż to zostanie. Tym bardziej, że jako dziennikarz doskonale zda sobie sprawę, że w sieci nic nie zginie.

Ale w 4020 odcinku "Na Wspólnej" spróbuje to ukryć przed swoimi przyjaciółmi i skupić się na wspólnym świętowaniu narodzin synka razem z najbliższymi - ukochaną Anią; córką, która także nie będzie dawać po sobie nic poznać, że stało się coś złego; matką Ewą (Ewa Gawryluk); a także przyjaciółmi - Igorem i Arturem, z którymi zje nie tylko wspólny posiłek, ale także napije się szampana za zdrowie swojego pierworodnego!

Nowakówna kompletnie załamie się po udanym pępkowym ojca w 4021 odcinku "Na Wspólnej"!

I choć w efekcie w 4020 odcinku "Na Wspólnej" pępkowe Igora przebiegnie w dobrej atmosferze, to gdy emocje opadną i Julka już dłużej nie będzie w stanie ukrywać, że i ją cała ta sytuacja mocno dotknęła. I to nie ujdzie uwadze Ani, która otoczy ją swoim wsparciem.

Tym bardziej, że mimo usunięcia konta, 1 z napalonych mężczyzn w 4020 odcinku "Na Wspólnej" wciąż będzie do niej wypisywał nieprzyzwoite prośby. I wówczas kochanka jej ojca definitywnie zamknie jej konto, jak i dla bezpieczeństwa zapisze całą ich konwersację, którą następnie Julka na pendrive'ie dostarczy do pracy ojcu, aby umieścił ją w swoim artykule ku przestrodze innym dziewczyn!