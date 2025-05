Na Wspólnej, odcinek 4019: Tragiczny powrót Igora z Anią i synkiem do Julki! Odkryje mroczny sekret córki - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4019 - środa, 28.05.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4019 odcinku "Na Wspólnej" Ania i jej i Igora nowo narodzony synek w końcu będą mogli opuścić szpital i wrócić z powrotem do domu, gdzie będzie czekać na nich Julka, którą wcześniej ojciec zostawi! A to dlatego, że córka złamie szlaban i w momencie, gdy jego kochanka zacznie rodzić, to Nowakówna wymknie się na imprezę, z której wróci dopiero z samego rana, przez co minie się z dziennikarzem w drzwiach!

A wszystko przez to, że Nowak wróci, aby zabrać ją ze sobą do szpitala na powitanie brata, ale ona nie będzie się do tego nadawać. A poza tym, Igor tak się na nią wścieknie, że nie będzie o tym mowy! Ale już w 4019 odcinku "Na Wspólnej" Julce w końcu przyjdzie poznać swoje rodzeństwo, gdy cała trójka wreszcie pojawi się w mieszkaniu!

Tak Julka spróbuje odkupić swoje winy względem Igora w 4019 odcinku "Na Wspólnej"!

Oczywiście, w 4019 odcinku "Na Wspólnej" Julka ochoczo przywita się z Anią i bratem, gdyż Igor wciąż będzie patrzył na nią z lekkim dystansem. Jednak starania córki sprawią, że zdecydowanie złagodnieje i spojrzy na nią łaskawszym okiem. Ale niestety tylko do czasu, aż nie odkryje, co zrobiła, w czasie ich nieobecności!

W 4019 odcinku "Na Wspólnej" Igor wróci do pracy w redakcji "Wspólnego Kraju", gdzie Ada (Nikola Czarniecka) pokaże mu profile dziewcząt, powiązane z dochodzeniem w sprawie zdjęć nieletnich w sieci. I w tym momencie Igor dozna szoku, gdy rozpozna na 1 z nich własną córkę! Tym bardziej, że Julka nie pochwali mu się swoją działalnością, mimo iż już zdąży zarobić pierwszy tysiąc złotych za umieszczenie swojej fotografii na portalu dla na mężczyzn!

Zszokowany Nowak nie będzie mógł uwierzyć, do czego posunęła się jego córka w 4019 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4020 odcinku "Na Wspólnej" Nowak zacznie szalenie niepokoić się o swoją córkę, której zdjęcie będzie hulać po portalu dla dorosłych! I choć Ania spróbuje go uspokoić, że to najpewniej próba uzyskania przez nią uwagi, to jednak jej tłumaczenia do niej nie trafią.

I już w 4020 odcinku "Na Wspólnej" sam postanowi skonfrontować się ze swoją córką, która za wszystko go przeprosi, a przy okazji zapewni, że nie umieściła tam żadnych swoich intymnych zdjęć, a także od razu usunęła swoje konto, gdy zaczęła dostawać niemoralne propozycje! Ale czy to wystarczy? Zdradzamy, że nie do końca, gdyż mimo tego Julce przyjdzie się jeszcze zmierzyć z napalonym mężczyzną, który nie da jej spokoju! Ale na szczęście, wtedy z pomocą przyjdzie jej Ania! Czy wówczas uda się go powstrzymać? Przekonamy się już niebawem!