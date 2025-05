Na Wspólnej, odcinek 4015: Dramatyczny poród Ani! Tak przyjdzie na świat syn Igora - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4015 - środa, 21.05.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4015 odcinku "Na Wspólnej" Igor zacznie na poważnie martwić się o swoją córkę, wobec której i Ania nie zostanie obojętna. Tym bardziej, iż sama będzie mieć poczucie winy, iż stało się to właśnie z racji jej ciąży, przez którą Julka mogła poczuć się odrzucona. Tyle, że w tym samym momencie poczuje to także i ich syn, który wówczas aż zacznie palić się do przyjścia na świat!

I wtedy w 4015 odcinku "Na Wspólnej" niespodziewanie rozpocznie się poród Ani, którą Igor oczywiście natychmiast odwiezie od szpitala, gdzie wkrótce przybędzie i jego matka! A Julka jak gdyby nic pójdzie sobie w tym samym czasie na całonocną imprezę!

Ania urodzi Igorowi syna w 4016 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4015 odcinku "Na Wspólnej" Ania zacznie rodzić przy wsparciu Igora i Ewy! Jednak jak widzimy po zdjęciach bardziej matki ukochanego! I dzięki niej na świat przyjdzie jej wnuczek, a pierwszy syn Igora i drugi Ani, gdyż przecież ukochana Nowaka urodziła już wcześniej dziecko swojemu mężowi Magnusowi (Krzysztof Kowalski), tyle tylko, że ono zmarło.

A teraz powita na świecie kolejne, ale już z nowym kochankiem, którego po jej porodzie w 4016 odcinku "Na Wspólnej" wciąż będą trzymać emocje! Ale tylko te pozytywne, gdyż Igor będzie bardzo dumny ze swojego syna, którego od razu chwyci na ręce! Jednak nie wszyscy podzielą jego entuzjazm!

Julka nie zachwyci się rodzeństwem w 4016 odcinku "Na Wspólnej"!

I nie mowy tu wcale o Ewie, która w 4016 odcinku "Na Wspólnej" także będzie się cieszyć z narodzin wnuczka. A Julce, która nawet się nim nie przejmie! A to dlatego, że w momencie, gdy Ania będzie rodzić, to ona będzie się świetnie bawić na imprezie u koleżanki, z której do mieszkania wróci dopiero nad ranem, gdzie natknie się w drzwiach na Igora, który także się tam zjawi, aby zabrać ją ze sobą do szpitala.

Tyle tylko, że w 4016 odcinku "Na Wspólnej" córka nie będzie się do tego nadawać, dlatego wróci do Ani sam! Tym bardziej, że Nowakówna złamie szlaban, który otrzyma jeszcze grubo przed wyjściem!