Na Wspólnej, odcinek 4016: Igor zostawi Julkę po narodzinach syna! Wybierze Anię i nowe dziecko - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4016 - czwartek, 22.05.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4016 odcinku "Na Wspólnej" Igor nie przestanie się emocjonować po narodzinach syna. Dumny ojciec chwyci swojego synka na ręce i aż nie będzie mógł się nim nacieszyć razem ze swoją ukochaną, jak i matką Ewą (Ewa Gawryluk).

Jednak obok nich będzie brakować jeszcze 1 szczególnie bliskiej im osoby, a mianowicie Julki, po którą w 4016 odcinku "Na Wspólnej" Nowak zdecyduje się wrócić do mieszkania, aby przekazać jej dobrą nowinę i zapoznać ją z nienarodzonym bratem! Tyle tylko, że po dotarciu na miejsce szybko zmieni zdanie!

Igor ostro wścieknie się na córkę i ją zostawi w 4016 odcinku "Na Wspólnej"!

A wszystko przez to, że w 4016 odcinku "Na Wspólnej" Nowak minie się ze swoją córką w drzwiach, akurat gdy ona będzie wracać z całonocnej imprezy u swojej koleżanki, na którą pójdzie mimo jego zakazu! Oczywiście, Igor za to ostro wkurzy się na Julkę, tym bardziej, że nastolatka zacznie mieć problemy w szkole i to właśnie z racji swojego nowego życia, w którym nie zabraknie imprez i wyzywających strojów, co już wcześniej nie będzie mu się podobać.

Ale teraz zachowanie Nowakównej przekroczy już wszelkie możliwe granice. Do tego stopnia, że ostatecznie w 4016 odcinku "Na Wspólnej" Nowak jej ze sobą nie weźmie, gdyż nie będzie się i na to nadawać. I finalnie zostawi swoją córkę samą, a do Ani i synka wróci bez niej!

Nowak wróci do Julki z Anią i ich synkiem w 4019 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale spokojnie, gdyż w 4016 odcinku "Na Wspólnej" Igor nie zrezygnuje z córki na dobre, gdyż w końcu sam ponownie wróci do swojego mieszkania, ale już z Anią i synkiem. I wtedy Julka zobaczy go po raz pierwszy! I wówczas już zmieni swoje podejście, a nawet się z tego ucieszy, gdyż sama także chwyci brata w ramiona.

Jednak gdy wróci do pokoju w 4019 odcinku "Na Wspólnej" to jej entuzjazm już opadnie! Czyżby właśnie z powodu nowego dziecka w jej rodzinie, przez które tym bardziej zejdzie na dalszy plan? A może kłopotów, w które już zdąży się wpakować, wchodząc w niebezpieczny biznes za namową swojej koleżanki? Tego dowiemy się już niebawem!