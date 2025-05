Na Wspólnej, odcinek 4013: Odmieniona Agier spotka się z ukochanym Witoldem! Wróci do byłego kochanka, którego odebrała jej Łucja? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4013 - poniedziałek, 19.05.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4013 odcinku "Na Wspólnej" Teresa zjawi się w mieszkaniu Kamila, gdzie wciąż będzie mieszkać wracająca do zdrowia Krystyna. Tym bardziej, że u boku Uli (Julia Jurek) wredna Agierowa przejdzie zaskakującą przemianę i nieco złagodnieje, przez co Hoffer pozwoli jej u siebie zostać. Mimo iż po drodze trochę dostanie się i jemu!

Ale mimo tego w 4013 odcinku "Na Wspólnej" nie wyrzuci Agierowej, w odwiedziny do której wpadnie i Boska. I to nie bez przyczyny, gdyż o specjalną przysługę poprosi ją sam dawny ukochany Krystyny, Witold!

Witold zapragnie spotkać się z Krystyną w 4013 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4013 odcinku "Na Wspólnej" Teresa przekaże Krystynie numer do Witolda, który koniecznie będzie chciał skontaktować się ze swoją byłą miłością, na drodze której wcześniej stanęła Łucja! A raczej zdrada Agierowej z Agierem, w wyniku której kobieta właśnie zaszła w niechcianą ciążę, przez co rozpadł się jej związkiem z Witoldem, który nie chciał, aby jej córka wychowywała się bez biologicznego ojca!

I w tej sytuacji Krystyna została z ojcem Łucji, a Witold odszedł, z czym matka kobiety nigdy nie umiała się pogodzić. Ale w 4013 odcinku "Na Wspólnej" zyska szansę na odnowienie dawnego uczucia!

Agierowa spotka się twarzą w twarz z dawnym ukochanym w 4013 odcinku "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, że w 4013 odcinku "Na Wspólnej" Łucja sama zacznie zachęcać matkę nie tylko do kontaktu z Witoldem, ale także i spotkania się z dawnym ukochanym twarzą w twarz. Córka Krystyny zaproponuje jej swoje towarzystwo, przez co Agierowa ostatecznie przystanie na jej propozycję i umówi się z Witoldem w restauracji.

W 4013 odcinku "Na Wspólnej" Krystyna będzie ogromnie szczęśliwa z powodu spotkania z dawnym ukochanym w 4 oczy. I choć już wcześniej natrafiła na byłego kochanka w trakcie spaceru z Ulą, to jednak dostrzegła go już w objęciach innej kobiety, a teraz będą już zupełnie sami.

Łucja znów stanie na drodze do szczęścia Krystyny i Witolda w 4013 odcinku "Na Wspólnej"?

A to dlatego, że w 4013 odcinku "Na Wspólnej" Łucja zostanie z tyłu i nie będzie im przeszkadzać tylko się im przeglądać i na bieżąco relacjonować wszystko swoim najbliższym. Tyle tylko, że w końcu Witold ją dostrzeże i od razu przypomni sobie, że widział ją i już wcześniej przy swoim sklepie! Czy wtedy domyśli się, że to właśnie córka Krystyny i owoc jej zdrady?

Możliwe, gdyż w 4013 odcinku "Na Wspólnej" spotkanie dawnych kochanków raczej nie będzie mieć happy endu! A wszystko przez to, iż na zdjęciach widzimy, jak Krystyna nagle postawi wyjść z restauracji, czym mocno zszokuje Łucję, ale i samego Witolda. Czyżby wtedy okazało się, że jednak nie ma powrotu do tego, co było między nimi wcześniej? Czy wówczas Agierowej znów "zawini" przy tym jej córka? Czy ponownie zacznie jej za to nienawidzić i się na niej wyżywać? Tego dowiemy się już niebawem!

Na Wspólnej ZWIASTUN na listopad. Koniec Igi i Kuby. Upadek psychola Alana. Szokujący zwrot u Cieślików Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.