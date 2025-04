Na Wspólnej, odcinek 4012: Nalepa nie zdoła uratować chorego Kamila! W drodze do szpitala dojdzie do wypadku - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4012 - czwartek, 15.05.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4012 odcinku "Na Wspólnej" Agier uda się zdobyć szczepionkę przeciwko wściekliźnie dla Kamila! Matka Łucji każe jej kochankowi natychmiast ją przyjąć, gdy zaistnieje ryzyko, że mógł się nią zarazić po ugryzieniu przez bezdomnego psa. Szczególnie, że wcześniej nie będzie zaszczepiony, co Krystyna uzna za skrajnie nieodpowiedzialne.

Ale mimo tego w 4012 odcinku "Na Wspólnej" postanowi pomóc i tak łatwo nie odpuści Hofferowi, z którym osobiście zdecyduje się wybrać do szpitala. Jednak ich wspólna droga wcale nie skończy się dobrze!

Kamil i Krystyna będą mieli stłuczkę w 4012 odcinku "Na Wspólnej"!

A wszystko przez to, że w jej trakcie w 4012 odcinku "Na Wspólnej" dojdzie do wypadku! Na szczęście ani Kamilowi, ani Krystynie nic poważnego się nie stanie, gdyż będzie to wyłącznie stłuczka, to jednak samochód kardiochirurga nie będzie nadawał się już do dalszej jazdy, przez co matka Łucji, jak i jej kochanek będą musieli czekać na pomoc drogową, lawetę i transport.

I to w 4012 odcinku "Na Wspólnej" tak zabsorbuje Kamila, że nie odbierze on telefonu od Nalepy. Tym bardziej, że swoje na ten temat dołoży mu jeszcze Krystyna, która oczywiście, jak na nią przystało, nie zostawi całej sytuacji bez komentarza. Mimo iż przejdzie niezwykłą przemianę pod wpływem jego córki Uli (Julia Jurek), to jednak w tym przypadku wrócą jej stare nawyki.

Nalepie nie uda się dodzwonić do Hoffera w 4012 odcinku "Na Wspólnej"!

A Nalepa w 4012 odcinku "Na Wspólnej" nie będzie kontaktował się z Hofferem bez powodu! A to dlatego, że właśnie pod jego opiekę trafi bezdomny, któremu wcześniej Kamil pomoże przed szpitalem, gdzie ugryzie go właśnie jego pies! U mężczyzny pojawią się niepokojące objawy, które będą mogły wskazywać na to, że ma on wściekliznę, co kompletnie załamie Lwa, gdyż zda on sobie sprawę, że w tej sytuacji i jego kolega mógł się zarazić. Tym bardziej, gdy nie będzie zaszczepiony.

I oczywiście w 4012 odcinku "Na Wspólnej" niezwłocznie postanowi go o tym poinformować, ale niestety bezskutecznie, gdyż Kamil nie odbierze od niego żadnego telefonu, co już na poważnie zmartwi nie tylko, ale i Adamskiego (Tomasz Piątkowski). Szczególnie, że lekarze nie będą świadomi tego, co właśnie stało się z Hofferem i przez to będą już podejrzewać nawet najgorsze! Ale czy kardiochirurg faktycznie też się zarazi? Tego dowiemy się już niebawem!