Na Wspólnej, odcinek 4011: Wredna Agier przejdzie zaskakującą przemianę u boku Uli, ale Kamil wszystko zepsuje - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4011 - środa, 14.05.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4011 odcinku "Na Wspólnej" Agier zacznie dochodzić do zdrowia po przebytym udarze i złamaniu nogi. A wszystko dzięki obecności Uli, która będzie działać na nią tak kojąco, że wpłynie nie tylko na jej stan fizyczny, ale także i psychiczny, dzięki czemu atmosfera w mieszkaniu Kamila znacząco się poprawi, a wyrodna matka przestanie się w końcu znęcać nad swoją córką!

Z pewnością będzie miał w tym udział i Hoffer, który już wcześniej zagroził Krystynie, że jeśli nie zmieni swojego podejścia do Łucji, która przez nią wylądowała aż na terapii, to będą musieli rozstać, a ona będzie musiała sobie radzić sama. Ale w 4011 odcinku "Na Wspólnej" największa zaleta w tym będzie właśnie jego córki!

Krystynę oburzy zachowanie Kamila w 4011 odcinku "Na Wspólnej"!

A to dlatego, że dzięki Uli w 4011 odcinku "Na Wspólnej" Krystyna zacznie się nawet szczerze uśmiechać, co automatycznie sprawi, że i na twarzy Łucji pojawi się radość. Tym bardziej, że jej wyrodna matka u boku córki Kamila faktycznie się zmieni i nieco złagodnieje. Tyle tylko, że nie potrwa to wiecznie, a co gorsza stanie się to właśnie z winy Hoffera!

Zdradzamy, że w 4011 odcinku "Na Wspólnej" Agier dowie się, że Kamil został pogryziony przez bezdomnego psa mężczyzny, któremu chciał pomóc. I nie byłoby w tym jeszcze nic aż tak niepokojącego, gdyby nie fakt, że Hoffer nie zaszczepił się wcześniej przeciw wściekliźnie, która w tym przypadku i jemu będzie grozić, z czego Krystyna doskonale będzie zdawać sobie sprawę. I oczywiście uzna jego zachowanie za skrajnie nieodpowiedzialne i da temu typowy dla siebie upust, przez co atmosfera w jego mieszkaniu znów zgęstnieje, gdyż wróci stara "dobra" pani profesor!

Hoffer zniszczy pracę córki w 4012 odcinku "Na Wspólnej"?

Jednak mimo tego w 4012 odcinku "Na Wspólnej" Krystyna nie zostawi Kamila na pastwę losu i zdecyduje mu się pomóc, co pewnie wcześniej i tak nie miałoby miejsca, więc jakaś zaleta Uli wciąż dalej będzie. A to dlatego, że Agier wykorzysta swoje znajomości i zdobędzie dla Hoffera szczepionkę przeciwko wściekliźnie. Pani profesor każe kardiochirurgowi natychmiast się zaszczepić i nie spocznie, póki tego nie osiągnie.

Do tego stopnia, że w 4012 odcinku "Na Wspólnej" sama wybierze się z lekarzem do szpitala, aby go z tym przypilnować. Tyle tylko, że w trakcie ich wspólnej drogi dojdzie do stłuczki! I choć nic im się nie stanie, to jednak i tego matka Łucji z pewnością nie pozostawi bez komentarza! A zatem czy Kamil na dobre zaprzepaści pracę Uli? Przekonamy się już niebawem!