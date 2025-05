Na Wspólnej, odcinek 4029: Mikołaj zostawi ciężarną Martę tuż przed porodem! Weźmie Stefanka i wyjadą do Honoraty i Romana - ZDJĘCIA

Na Wspólnej, odcinek 4027: Matka zdradzi Wojtkowi tajemnicę Juliusza! To dlatego nie będzie chciała znać brata Franciszka - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4029 - poniedziałek, 16.06.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4029 odcinku "Na Wspólnej" termin porodu Marty będzie zbliżał się już wielkimi krokami! Leśniewska będzie już na finiszu ciąży i w ostatnich dniach postanowi nieco odpocząć, gdyż z doświadczenia będzie wiedzieć, co będzie czekać ją w kolejnych dniach, gdy maluch już przyjdzie na świat. Ale do tego potrzebny będzie jej spokój, a ten przy domu pełnym chłopaków nie będzie możliwy!

Dlatego w 4029 odcinku "Na Wspólnej" Mikołaj i Stefanek przeniosą się do pensjonatu Hofferów, mimo obaw Leśniewskiego o żonę! I jak się prędko okaże bardzo słusznych!

Ciężarna Marta nie zazna spokoju tuż przed porodem w 4029 odcinku "Na Wspólnej"!

A wszystko przez to, że w 4029 odcinku "Na Wspólnej" ciężarna Marta wcale nie zazna spokoju! A wręcz przeciwnie, gdyż po wyjeździe Mikołaja i Stefanka do Honoraty i Romana na głowę zwalą jej się inni goście! Do siostry najpierw wpadnie Kamil (Kazimierz Mazur), a następnie i koleżanka z pracy, Judyta (Anna Dereszowska), która zjawi się tam z wyprawką dla jej synka!

Ale na tym odwiedziny u Leśniewskiej w 4029 odcinku "Na Wspólnej" się nie skończą, gdyż do jej drzwi zapuka jeszcze 1 osoba! I będzie to nie kto inny jak ojciec Mikołaja, Edward (Wojciech Skibiński), którego dziwne zachowanie wzbudzi poważny niepokój ciężarnej!

Leśniewscy wrócą do domu, ale Mikołaja nie będzie przy rodzącej żonie w 4031 odcinku "Na Wspólnej"!

Oczywiście, wiadomość o kolejnym niespodziewanym powrocie Edwarda w 4029 odcinku "Na Wspólnej" natychmiast trafi i do Mikołaja i do Honoraty, która zacznie obawiać się, że były kochanek może mieć nawrót problemów alkoholowych. I w obawie przed tym Leśniewscy jednak wrócą z powrotem do Marty, której będzie pilnował Stefanek, gdyż Mikołaj zajmie się sprawami ojca, który w końcu wyląduje w szpitalu!

I wtedy jak na złość w 4031 odcinku "Na Wspólnej" zacznie się również poród Marty, o czym Stefanek niezwłocznie poinformuje swojego ojca! Tyle, że Mikołaj już nie zdąży wrócić do domu!