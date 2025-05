Na Wspólnej, odcinek 4033: Juliusz wyląduje w szpitalu! Będzie potrzebował nerki Wojtka? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4033 - środa, 18.06.2025, o godz. 20.55 w TVN

W 4033 odcinku "Na Wspólnej" Juliusz skończy w szpitalu! Niedługo po rozmowie z Żanetą, w trakcie której przyzna się żonie Wojtka, iż to właśnie on, a nie zmarły Franciszek (Jerzy Król) jest jego ojcem, senior gorzej się poczuje. I nic dziwnego, gdyż konfrontacja z Szulcową będzie go sporo kosztować, gdyż ta wiadomość, jak i jej ukrywanie przez niego i Sabinę przed jej mężem będzie dla niej ogromnym wstrząsem! Ale mimo tego Żaneta uzna, że Wojtek powinien wiedzieć, kto jest jego prawdziwym ojcem, ale jego matka nie będzie chciała o tym słyszeć!

I w 4033 odcinku "Na Wspólnej" znów sama zdecyduje się rozmówić z Juliuszem, który zdradzi jej ich sekret. Tyle tylko, że nie będzie jej to dane, gdyż z seniorem będzie już źle! A przerażona Sabina stanie się świadkiem tego, jak zabierają go kartką do szpitala!

Sabina dowie się, że chory Juliusz potrzebuje przeszczepu nerki w 4033 odcinku "Na Wspólnej"!

Oczywiście, w 4033 odcinku "Na Wspólnej" Sabina nie przejdzie obok tego obojętnie i sama także zjawi się w placówce. Tym bardziej, że dopiero co pochowa męża, a teraz jeszcze i życie jej byłego kochanka zostanie zagrożone. Dlatego niezwłocznie uda się do szpitala, gdzie spadnie na nią kolejna szokująca wiadomość!

A mianowicie, że w 4033 odcinku "Na Wspólnej" Juliuszowi będzie potrzebny przeszczep nerki! I wówczas zaistnieje ryzyko, że Wojtek będzie mógł dowiedzieć się całej prawdy, gdyż najpewniej jako jego biologiczny syn to właśnie on będzie w stanie być dawcą, z czego Sabina doskonale zda sobie sprawę. Mimo iż wcale nie będzie tego chciała. Ale wtedy także dozna olśnienia!

Szulcowa odkryje prawdziwe intencje ojca Wojtka w 4033 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4033 odcinku "Na Wspólnej" Szulcowa domyśli się prawdziwych intencji Kwiatkowskiego, który nagle zjawi się w Polsce i uparcie będzie szukał kontaktu z Wojtkiem! Sabina zorientuje się, że byłemu kochankowi od początku zależało na przeszczepieniu narządu od swojego biologicznego syna i stąd pojawiło się to jego nagłe zainteresowanie jego osobą po latach tułaczki po świecie.

Ale to w 4033 odcinku "Na Wspólnej" niewiele zmieni w jej sytuacji, gdyż Wojtek będzie już o krok od poznania całej prawdy o Juliuszu! A nie tylko tej wygodniejszej dla Sabiny, która ukrywała jej zdradę Franciszka właśnie z jego bratem, przez którego on był internowany, a Kwiatkowski po zmianie tożsamości i wyjeździe za granicę tego uniknął. Czy zatem Szulc w końcu się jej dowie?

Tym bardziej, że przecież będzie znać już ją i Żaneta, która także zacznie namawiać Sabinę do przyznania mu się do wszystkiego. Ale czy teściowa jej posłucha? A może Wojtek dowie się prawdy od kogoś innego, bo to raczej już będzie nieuniknione! Jednak z jakiego źródła, to dowiemy się już niebawem!