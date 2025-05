Na Wspólnej, odcinek 4032: Żaneta spotka się z Juliuszem! Dowie się, że jest ojcem Wojtka - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4032 - środa, 18.06.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4032 odcinku "Na Wspólnej" Żaneta zacznie namawiać Wojtka, aby wspólnie pojechali na Śląsk do jego matki i pomogli jej załatwić sprawy spadkowe po zmarłym Franciszku. Jednak Szulc nie będzie chciał o tym słyszeć, gdyż będzie przekonany, że Juliuszowi będzie wyłącznie zależeć na pieniądzach po jego zmarłym bracie. I będzie oburzony tym, że jego żona i matka chciały to przed nim ukryć. I choć to wcale nie będzie prawda, to Wojtek pozostanie nieugięty, czym już doprowadzi Żanetę do wybuchu!

Do tego stopnia, że w 4032 odcinku "Na Wspólnej" Szulcowa w końcu sama postanowi poznać rodzinną tajemnicę męża. I mimo iż już będzie wiedziała, że Franciszek był internowany właśnie przez Juliusza, który go wydał, a sam uciekł za granicę i zmienił tożsamość, to wyczuje, że to jeszcze nie koniec ich sekretów! Tym bardziej, że po powiedzeniu o tym Wojtkowi, Sabina będzie chciała czym prędzej wrócić na Śląsk, aby uniknąć dalszego pociągania za język! A już zwłaszcza, gdy wizytę w końcu złoży jej sam Juliusz i także zacznie naciskać, aby powiedziała całą prawdę!

Juliusz powie Żanecie, że Wojtek jest jego synem a nie Franciszka w 4032 odcinku "Na Wspólnej"!

Tyle, że tej w 4032 odcinku "Na Wspólnej" Żaneta nie dowie się od Sabiny, gdyż i jej matka Wojtka nie będzie chciała nic powiedzieć. I w tej sytuacji Szulcowa zdecyduje się spotkać z Juliuszem, choć teściowa będzie temu przeciwna. Ale tym razem to synowa jej nie posłucha, gdyż będzie miała już serdecznie dość tych tajemnic i tego, że odbijają się one i na ich małżeństwie, bo i ją mąż zacznie oskarżać o coś, czego nie będzie!

I w 4032 odcinku "Na Wspólnej" zdecydowanie postanowi na swoim i umówi się z Juliuszem, od którego w końcu dowie się całej prawdy! A mianowicie, że to on, a nie Franciszek jest biologicznym ojcem Wojtka! I to dopiero będzie dla niej szok!

Szulcowa zacznie naciskać na Sabinę, aby powiedziała synowi prawdę w 4033 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale oczywiście, w 4033 odcinku "Na Wspólnej" Szulcowa tak tego nie zostawi! I wówczas i ona zacznie naciskać na Sabinę, aby w końcu powiedziała mu prawdę. Tym bardziej, iż będzie przekonana, że Wojtek powinien znać prawdziwą tożsamość swojego biologicznego ojca i to nawet w sytuacji, gdy nie będzie nim Franciszek jak myślał przez całe życie.

Jednak Sabina w 4033 odcinku "Na Wspólnej" wciąż nie będzie chciała przyznać się przed synem do zdrady Franciszka, efektem której będzie właśnie on sam! Szulcowa postanowi iść dalej w zaparte, co oczywiście nie spodoba się Żanecie. Tyle tylko, że do czasu, bo gdy Juliusz wyląduje w szpitalu i okaże się, że konieczny będzie przeszczep, to już wszystko będzie mogło się wydać i przed Wojtkiem! Ale czy tak się stanie? Tego dowiemy się już niebawem!