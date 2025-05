Na Wspólnej

Na Wspólnej, odcinek 4021: Ania uratuje Julkę! Tak załatwi jej napalonego stalkera - ZDJĘCIA

W 4021 odcinku "Na Wspólnej" Ania (Sonia Mietielica) wesprze załamaną Julkę (Maja Oświecińska), do której w końcu tak naprawdę dojdzie to, co zrobiła, zamieszczając swoje zdjęcie na portalu dla dorosłych! Tym bardziej, że choć usunie stamtąd konto, to jednak napaleńcy nie odpuszczą i zaczną wypisywać do niej obrzydliwe wiadomości. W 4021 odcinku "Na Wspólnej" córka Igora (Jakub Wesołowski) pokaże je jego partnerce, która ostatecznie zamknie jej profil, a także ze względów bezpieczeństwa zapisze ich konwersację. A tą później Nowakówna sama wręczy ojcu! Co Nowak z nią zrobi? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!