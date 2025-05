Na Wspólnej, odcinek 4024: Wyjazd Łucji i Kamila! Zostawią Ulę z Agierową i dojdzie do tragedii - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4024 - czwartek, 5.06.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4024 odcinku "Na Wspólnej" Kamilowi i Łucji wypadnie szkolenie poza Warszawą, na które ostatecznie się wybiorą, ale nie z czystą głową! A to dlatego, że tak naprawdę będą pełni obaw, zostawiając jeszcze nie do końca sprawną Krystynę pod opieką Uli. I choć Hofferówna będzie miała na Agier dobry wpływ, to jednak jej córka i jej partner będą się tego obawiać. Mimo tego, że pani profesor zapewni ich, że wszystko będzie dobrze i ze wszystkim sobie poradzą.

Ale niestety w 4024 odcinku "Na Wspólnej" prędko okaże się, że tak się wcale nie stanie! I to wcale nie z racji zapewniającej ich Krystyny, a Uli i jej koleżanki Doroty, które pod ich nieobecność postanowią trochę zaszaleć na imprezie, co nie skończy się dobrze!

Ula straci kontakt z Dorotą w 4024 odcinku "Na Wspólnej"!

Zdradzamy, że w 4024 odcinku "Na Wspólnej" Ula i Dorota pójdą na imprezę do przypadkowo poznanego chłopaka (Dusiek Olszański). Tyle tylko, że Hofferównej nie spodoba się jego towarzystwo i postanowi zrezygnować ze wspólnej zabawy w przeciwieństwie do Milewicz, która postanowi zostać. Oczywiście, córka Kamila nie będzie chciała im przeszkadzać, dlatego zdecyduje się usunąć, ale poprosi koleżankę, aby dawała jej co jakiś czas znać, czy wszystko jest okej. I nic dziwnego, gdyż przecież tak naprawdę wcale nie będą go znać!

Jednak w 4024 odcinku "Na Wspólnej" przez całą noc telefon Doroty będzie milczeć, przez co spanikowana i przerażona Ula wraz z Krystyną wyruszą na jej poszukiwania! I od razu udadzą się do domu, w którym Hofferówna zostawiła koleżankę z nieznajomym chłopakiem!

Hofferówna i Agier ruszą na pomoc Milewicz w 4025 odcinku "Na Wspólnej"!

I stamtąd w 4025 odcinku "Na Wspólnej" usłyszą jej przeraźliwe wołanie o pomoc i od razu zdecydują się wkroczyć do środka! Ula i Krystyna postanowią natychmiast interweniować, ale chłopak, będący pod wpływem narkotyków zaatakuje je jako pierwszy! I wtedy do pomocy im wkroczy także i Dorota, aby uchronić i nie do końca sprawą Agier.

W 4025 odcinku "Na Wspólnej" Hofferówna i Milewicz odepchną chłopaka, który uderzy się w głowę i upadnie, zalewając się krwią i tracąc przytomność! Oczywiście, w tej sytuacji Agier od razu ruszy mu na pomoc, a kobiety wezwą na miejsce służby! Czy dziewczyny zabiją chłopaka? I jak na to wszystko zareagują Kamil z Łucją po swoim powrocie? Przekonamy się już niebawem!

