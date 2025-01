Na Wspólnej, odcinek 3953: Aneta skłóci Roberta ze Sławkiem! Przekona go, aby doniósł na Dziedzica - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3953 - środa, 29.01.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3953 odcinku "Na Wspólnej" dalsza przyjaźń Roberta i Sławka stanie pod dużym znakiem zapytania! A wszystko przez nowa ukochaną Tadeusiaka, która zachęci go do wystąpienia przeciwko przyjacielowi! Zdradzamy, że Dziedzic stanie przed życiową szansą, gdy zostanie mianowany szefem operacji w sprawie międzynarodowej siatki narkotykowej, co aż rozzłości jego przyjaciela! A to dlatego, że zdaniem Roberta, to on powinien znaleźć się na jego miejscu! A już tym bardziej po ostatniej akcji narkotykowej w szpitalu Kamila (Kazimierz Mazur), gdzie Sławek błędnie zidentyfikował sprawcę podrabiania recept przez Hoffera! W przeciwieństwie do Tadeusiaka, który nie dość, że słusznie zdemaskował Oskara (Mateusz Baranowski), to jeszcze doprowadził do jego zatrzymania! Dlatego w 3953 odcinku "Na Wspólnej" policjant zupełnie nie będzie mógł zrozumieć decyzji swojej szefowej!

Robert ulegnie Anecie w 3953 odcinku "Na Wspólnej"!

Do tego stopnia, że w 3953 odcinku "Na Wspólnej" postanowi działać! Szczególnie, że wcześniej namówi go do tego jego nowa ukochana Aneta, w której ręce jak na złość wpędzi ją Sławek! Zdradzamy, że Tadeusiak weźmie sobie do serca słowa przyjaciela i postanowi zrehabilitować się w oczach Siwek za to, że ostatnio zbywał ją ze względu na Igę (Lidia Sadowa). Robert postanowi udowodnić swojej wybrance, iż Przybysz już nic dla niego nie znaczy, dlatego zaczai się na nią z pięknym bukietem kwiatów i zacznie zapewniać o swoim uczuciu względem niej, a nie policjantki. I w 3953 odcinku "Na Wspólnej" spróbuje to jeszcze udowodnić, idąc za jej radą w sprawie Dziedzica! I to nawet kosztem ich przyjaźni!

To będzie koniec przyjaźni Tadeusiaka i Dziedzica w 3953 odcinku "Na Wspólnej"?

W 3953 odcinku "Na Wspólnej" Tadeusiak, za namową Siwek, zdecyduje się zawalczyć o swoją karierę. I w tym celu zjawi się u komendantki Kai, aby spróbować nakłonić ją do zmiany zdania i przekazania mu sprawy, którą wcześniej powierzy Sławkowi. Ale czy to mu się uda? Tego dowiemy się już niebawem, ale już wiemy, że w 3953 odcinku "Na Wspólnej" na tym posunięciu Roberta mocno ucierpi jego dalsza przyjaźń z Dziedzicem! A to dlatego, że przyjaciel dowie się o jego wizycie u Kasprzyk i ostro się z tego powodu zdenerwuje! Do tego stopnia, że wściekły policjant od razu postanowi rozmówić się ze swoim przyjacielem i powiedzieć mu, co myśli na ten temat! A to oczywiście doprowadzi między nimi do ostrej kłótni! Czy jej efektem będzie koniec ich przyjaźni? Przekonamy się niebawem!