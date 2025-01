Na Wspólnej, odcinek 3951: To Kajtek potrąci Hanię! Syn Cieślików doprowadzi do przerażajacego wypadku - ZDJĘCIA

Na Wspólnej, odcinek 3943: Damian wróci do Moniki po wyprowadzce Bruna! Postanowi zawalczyć o niewierną żonę - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3951 - poniedziałek, 27.01.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3951 odcinku "Na Wspólnej" przerażeni Bergowie wreszcie dotrą na miejsce tragedii, jaka rozegra się w życiu ich córki. Zdradzamy, że Hania zostanie potrącona przez chłopca na rozpędzonej hulajnodze, który nawet się nie zatrzyma, aby jej pomóc. Choć dziewczynka upadnie na ziemię i nie będzie w stanie sama wstać, ale jego to wcale nie ruszy, gdyż wraz z kolegami od razu odjedzie.

Na szczęście, na pomoc córce Elizy i Jarka od razu rzucą się koleżanki, które o wszystkim zaalarmują jej rodziców, w czym pomoże im przypadkowa kobieta, będąca świadkiem zdarzenia. To właśnie ona zadzwoni po karetkę, a następnie przekaże telefon dziewczynkom, aby mogły zawiadomić Bergów, którzy w 3951 odcinku "Na Wspólnej" od razu zjawią się na miejscu.

Bergowie postanowią znaleźć sprawcę wypadku Hani w 3951 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3951 odcinku "Na Wspólnej" Eliza i Jarek będą wstrząśnięci wypadkiem córki i zachowaniem chłopca, które zdoła nagrać wspomniana kobieta. Do tego stopnia, że za wszelką cenę postanowią go odnaleźć, gdyż Hania wyląduje w szpitalu ze złamaną ręką, co sprawi, że Bergowie nie będą mogli tak tego zostawić.

I już w 3951 odcinku "Na Wspólnej" rozpoczną poszukiwania chłopaka, którym okaże się Kajtek, choć wówczas oni jeszcze tego nie będą świadomi! A to dlatego, że syn Cieślików od razu się nie przyzna. Ale nie będzie w stanie ukryć swojego zdenerwowania, gdy przypadkiem natknie się na Bruna (Dawid Czupryński), z którym Bergowie nagle stracą kontakt, ale o tym Kajtek nie będzie miał pojęcia. I z tego względu zacznie się straszliwie denerwować, gdy Krawczyk zwróci mu uwagę, że powinien nosić kask w trakcie jazdy na hulajnodze. I nic dziwnego, gdyż Bruno będzie przecież najlepszym przyjacielem Elizy i Jarka!

Strach sparaliżuje Kajtka w 3954 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale na poważnie Kajtek zacznie się obawiać dopiero w 3954 odcinku "Na Wspólnej", gdy dowie się o złamaniu ręki przez Hanię, a także tym, że jej rodzice i brat szukają sprawcy jej wypadku. A już tym bardziej, gdy usłyszy niepokojące groźby Juniora, który będzie gotowy na wszystko, aby tylko pomścić swoją siostrę.

Dlatego w 3954 odcinku "Na Wspólnej" koledzy Cieślika zaczną doradzać mu, aby w ogóle nie przyznawał się do spowodowania tej tragedii. Jednak chłopakowi coraz trudniej będzie to ukrywać, gdyż zupełnie nie poradzi sobie z wyrzutami sumienia, co z kolei nie ujdzie uwadze i jego rodziców - Moniki (Sylwia Gliwa) i Damiana (Waldemar Błaszczyk)! Tym bardziej, że prawdę o wypadku szybko odkryje i Bruno! I wtedy dopiero będzie!