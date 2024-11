Na Wspólnej, odcinek 3918: Tadeusiak w końcu zapomni o Idze! Weźmie się za Anetę - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3918 - poniedziałek, 18.11.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3918 odcinku "Na Wspólnej" Iga wciąż nie będzie mogła dojść do siebie po rozstaniu z Kubą. Tym bardziej, gdy zobaczy szczęście Renaty (Marta Jankowska) i Sławka (Mariusz Słupiński), a na domiar złego na komisariacie znów spotka Tamarę, która zacznie jej grozić w obecności Roberta. Oczywiście, Aneta będzie doskonale wiedzieć, czym to może skutkować w jej sytuacji, dlatego w jej imieniu przeprosi policjantkę, czym jeszcze bardziej zwróci uwagę Tadeusiaka. Do tego stopnia, że w 3918 odcinku "Na Wspólnej" funkcjonariusz zdecyduje się z nią umówić! A już w szczególności w świetle ostatniej wpadki!

Robert umówi się z Anetą w 3918 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3918 odcinku "Na Wspólnej" Aneta będzie już wychodzić z komisariatu, gdy ponownie natknie się na Roberta. Ale na szczęście, tym razem obejdzie się bez wypadków i Tadeusiak już niczego na nią nie wyleje. Tym bardziej, że teraz dostrzeże ją już z daleka i zdecyduje się na nią poczekać. W 3918 odcinku "Na Wspólnej" policjant postanowi zrehabilitować się za ostatnią wpadkę i postanowi zaprosić prawniczkę na randkę. Oczywiście, Siwek przyjmie jego zaproszenie i zgodzi się pójść z Robertem na kolację, z czego Robert ogromnie się ucieszy. Tym bardziej, że i jemu ślub Renaty i Sławka da sporo do myślenia. Szczególnie, że na powrót do Igi już raczej nie będzie żadnych szans!

Tadeusiak i Siwek będą razem w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej"?

Wszystko przez to, że w 3918 odcinku "Na Wspólnej" Iga wciąż nie pozbiera się po rozstaniu z Kubą, o którym wciąż będzie myśleć. Do tego stopnia, że tuż po konfrontacji z Tamarą zdecyduje się pojechać przed jego lokal, gdyż po aresztowaniu postanowi już nie wracać na osiedle, gdzie mieszka i jego była kochanka. Przybysz zacznie przyglądać się przygnębionemu Wójcickiemu, przez co i sama zdołuje się jeszcze bardziej. I wówczas nie w głowie będą jej kolejne randki z innym mężczyzną. W przeciwieństwie do Roberta, który w 3918 odcinku "Na Wspólnej" w końcu pogodzi się z tym, że nigdy nie będzie z Igą i to nawet zniknięcia każdego z jego rywali. A to dlatego, że Przybysz wciąż będzie traktować go tylko jako przyjaciela, przez co i on wreszcie postanowi dać sobie szansę na miłość! Czy odnajdzie ją właśnie u boku Anety? Czy randka z Siwek będzie dopiero początkiem ich relacji? Przekonamy się już niebawem!