Na Wspólnej, odcinek 3903: Bogdan straci syna! Antek zniknie po odkryciu prawdy o ojcu - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3903 - poniedziałek, 21.10.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3903 odcinku "Na Wspólnej" zszokowany Antek zniknie, gdy wreszcie dowie się, że jest synem Bogdana, a nie Szarka. I nic dziwnego, gdyż znów zostanie oszukany przez jedną z najbliższych osób, tak samo jak będzie to miało miejsce chwilę wcześniej w przypadku Aliny (Ada Szczepaniak), która wrobi go w przemyt, aby tylko uratować swoją skórę. Wówczas zakochany chłopak zda sobie sprawę, że został przez nią tylko wykorzystany i kompletnie się załamie. Do tego stopnia, że zdecyduje się nawet targnąć na swoje życie, ale na szczęście do najgorszego nie dojdzie. Tyle tylko, że po jego uwolnieniu w 3902 odcinku "Na Wspólnej" wcale nie będzie lepiej, gdy w końcu dowie się prawdy o swoim ojcu, gdyż Berg wreszcie zdobędzie się na odwagę i przy wsparciu Kasi (Julia Chatys) i Franka (Nathan Czyżewski), przyzna, że jest jego synem, ale on nie zniesie tego najlepiej.

Zszokowany Antek ucieknie od ojca w 3903 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3903 odcinku "Na Wspólnej" Bogdan zacznie na poważnie martwić się o swojego syna, który nagle zniknie po dowiedzeniu się prawdy. I nic dziwnego, gdyż Antek będzie miał już za sobą jedna próbę samobójczą, ale na szczęście tym razem się na to nie zdecyduje. Chłopak ukryje się w jednej z ciężarówek, gdzie śpiącego go odnajdzie Szark. W 3903 odcinku "Na Wspólnej" Jerzy przyzna, iż jest tak samo wstrząśnięty kłamstwem Berga jak on i otwarcie przyzna, że już nie będzie chciał go znać. Jednak poleci Antkowi, aby ten posłuchał, co Bogdan ma mu do powiedzenia. Tym bardziej, że Berg prędko ich znajdzie!

Oszukany Antek nie będzie chciał nazywać Bogdana swoim ojcem w 3903 odcinku "Na Wspólnej"!

Już w 3904 odcinku "Na Wspólnej" Berg odnajdzie Szarka i Antka, którzy będą spać w biurze. Oczywiście, Jerzy od razu stamtąd wyjdzie, gdyż nie będzie chciał mieć już nic więcej wspólnego ze swoim niedawnym przyjacielem, a Bogdan to wykorzysta, aby wytłumaczyć się przed swoim synem. Ojciec Antka od razu zacznie go przepraszać i spróbuje mu wszystko wyjaśnić, ale chłopak nie będzie chciał tego słuchać i mu przerwie. A przy okazji da mu jasno do zrozumienia, iż nie zamierza nazywać go swoim ojcem. I wówczas w 3904 odcinku "Na Wspólnej" i Berg kompletnie się załamie, ale z odsieczą przyjdzie mu Kasia. Żbikowa zdecyduje się spotkać ze swoim przyrodnim bratem i zapewni go o wsparciu pozostałych braci. Ale czy to wystarczy, aby Antek mu wybaczył i dał jeszcze jedną szansę? Przekonamy się już niebawem!