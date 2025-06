Na Wspólnej, odcinek 4039: Michał odnajdzie Klaudię! Spotka ją w restauracji i na własne oczy zobaczy, jak go oszukiwała - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4039 - czwartek, 26.06.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4039 odcinku "Na Wspólnej" detektywowi, wynajętemu wcześniej przez Michała, w końcu uda się odnaleźć Klaudię. Oczywiście, Brzozowski od razu uda się pod wskazany przez niego adres i tak trafi do jednej z kawiarni, gdzie będzie pracować jego była ukochana!

Biznesmen postanowi od razu się z nią skonfrontować, zwłaszcza po tym, co dowie się na jej temat od Igi i Brygidy, które już dawno ją przejrzały i dały mu jasno do zrozumienia, że to zwykła oszustka, która tylko chciała go wykorzystać i ograbić z pieniędzy jak wcześniej innego mechanika (Mateusz Baran)!

Tyle tylko, że w 4039 odcinku "Na Wspólnej" Michał jeszcze nie będzie świadomy, że nie wybiera się na to spotkanie sam, a z Brygidą ukrytą w jego samochodzie! Zakochana w nim przyjaciółka Igi nie będzie chciała, aby oszustka znów go wkręciła, dlatego na wszelki wypadek postanowi udać się tam razem z nim i obserwować wszystko z boku!

Michał zdemaskuje oszustkę Klaudię w 4039 odcinku "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, że w 4039 odcinku "Na Wspólnej" Brzozowski wejdzie do środka sam, czym kompletnie zaskoczy Klaudię, która na jego widok aż opuści z rąk tacę z naczyniami! A to dlatego, że oszustka w ogóle nie będzie przygotowana na spotkanie z nim, gdyż nie będzie mieć przy sobie ani okularów, ani laski! I w ten sposób nie będzie już żadnych wątpliwości, że jednak od początku widziała i okłamywała ukochanego w sprawie swojej niepełnosprawności.

Oczywiście, w tym momencie w 4039 odcinku "Na Wspólnej" Klaudia zda sobie sprawę z tego, że w tej sprawie już nie zdoła go oszukać, gdyż Michał przekona się o tym na własne oczy! I wówczas zrozumie, że Iga i Brygida od początku miały co do niej racje, a on ślepo jej wierzył i faktycznie dał się jej oszukać i wykorzystać!

Zaskoczona Klaudia przyzna się Brzozowskiego do oszustwa w 4039 odcinku "Na Wspólnej"!

W tej sytuacji w 4039 odcinku "Na Wspólnej" Klaudia nie będzie miała już innego wyjścia jak tylko do wszystkiego się przyznać! Oszustka potwierdzi, że faktycznie okłamała go w sprawie tego, iż nie widziała i rzeczywiście chciała go wykorzystać jak innych mężczyzn.

Tyle tylko, że wszystko się zmieniło, gdy się w nim zakochała. I wówczas postanowiła się z tego wycofać. Tym bardziej, iż była pewna, że Iga już o wszystkim mu doniosła. I z tego względu zdecydowała się zniknąć i oddać mu to, co zabrała, aby tylko utwierdzić go w swoim uczuciu.

Jednak w 4039 odcinku "Na Wspólnej" Michał już w nie nie uwierzy i nie da się jej kolejny raz nabrać! I choć oszustka zacznie go zapewniać, że wciąż jej na nim zależy i że naprawdę go kocha, to niewzruszony tym Brzozowski nie uwierzy już w żadne jej słowo! Mimo iż przecież do niedawna jeszcze sam darzył ją uczuciem i to nawet, gdy prawda o niej wyszła na jaw.

Ale po tym wszystkim nie będzie w stanie z nią być, co oczywiście ucieszy zakochaną w nim Brygidę. Do tego stopnia, że jak tylko Michał wróci z powrotem do auta, to da temu upust, czym tak go przestraszy, że aż doprowadzi do stłuczki! Ale na szczęście, nic poważnego im się nie stanie! I dobrze, bo jeszcze tego by w tym wszystkim brakowało!