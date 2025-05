Na Wspólnej, odcinek 4012: Michał nie pogodzi się z odejściem Klaudii! Po kolejnej matrymonialnej porażce zdecyduje się odszukać oszustkę - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4012 - czwartek, 15.05.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4012 odcinku "Na Wspólnej" Michał wpadnie do Igi (Lidia Sadowa), aby obejrzeć zdjęcia z rodzinnej sesji z Nadią i dozna szoku! A to dlatego, iż okaże się, że uznana fotografka, którą wynajął znacznie bardziej zainteresowała się nie nim, a Jakubem, gdyż tylko jego zdjęcia znajdą się w albumie, co oburzy także i Brygidę (Maja Wolska).

Tym bardziej, że przecież kobieta będzie zaintrygowana pomysłem Brzozowskiego na biznes Wójcickiego w firmę cateringową, jednak jego wygląd niezbyt przypadnie mu do gustu! W porównaniu do nowego kochanka Przybysz, po której od razu odzyska zainteresowanie pracą. Tyle tylko, że jej owocem w 4012 odcinku "Na Wspólnej" wcale nie będzie Michał, co już kompletnie go załamie, gdyż zaangażuje się w to właśnie po to, aby nie myśleć o odejściu Klaudii.

Zdesperowany Michał wynajmie detektywa, aby odnalazł oszustkę Klaudię w 4012 odcinku "Na Wspólnej"!

Do tego stopnia, że w 4012 odcinku "Na Wspólnej" zdesperowany Brzozowski postanowi odszukać swoją wcześniejszą ukochaną, Klaudię. Mimo tego, iż już będzie świadomy tego, że była ona zwykłą oszustką, która wyłudzała od mężczyzn pieniądze. Ale nawet to go nie powstrzyma przed wynajęciem detektywa, który pomógłby mu dotrzeć do dawnej kochanki!

I to dopiero w 4012 odcinku "Na Wspólnej" zszokuje nie tylko Ignasia (Bartek Kaszuba), ale także Jakuba, a przede wszystkim Igę i Brygidę, które ją przed nim zdemaskowały, a nawet pokazały mu dowody jej oszustwa. I z tego względu będzie to dla nich tak niezrozumiałe!

- Postanowiłem wynająć detektywa, żeby ją znalazł - przekaże im Michał.

Czy Brzozowskiemu uda się odzyskać miłość w 4012 odcinku "Na Wspólnej"?

I wówczas w 4012 odcinku "Na Wspólnej" to ich 3 dopiero się załamie! I nic dziwnego, gdyż Michał znów świadomie nadstawi się oszustce! Ale czy wynajętemu przez niego detektywowi uda się odnaleźć Klaudię? A może jego współpraca z nim będzie wyglądać jak z uznaną fotografką?

I przede wszystkim czy w 4012 odcinku "Na Wspólnej" Klaudia będzie chciała wrócić, wiedząc, że Michał już jest świadomy tego, że jest ona zwykłą oszustką? A może u jego boku kobieta właśnie by się zmieniła? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!