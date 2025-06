Na Wspólnej. Powrót Kasi i Darka! Będzie w końcu dziecko u Żbików? - ZDJĘCIA

Kasia i Darek znów razem w "Na Wspólnej"!

W kolejnych odcinkach "Na Wspólnej" w końcu wrócą uwielbiani Żbikowie i zagoszczą już na dłużej! Tym bardziej, że w ostatnim czasie pojawiali się dość sporadycznie i to nie zawsze razem!

Ale to już pewne, że w następnych odcinkach widzowie będą mogli śledzić ich losy już nie tylko przez chwilę, co zapowiedziała sama Julia Chatys na swoim Instagramie! Aktorka opublikowała wspólne zdjęcie z Michałem Mikołajczakiem, pod którym zapewniła fanów, że już niebawem znów będą mogli oglądać Kasię i Darka na ekranie!

- Małżeństwo Żbików powraca! Coming soon 🚀#nawspólnej #tvn - zdradziła Julia Chatys.

Żbikowie zostaną w końcu rodzicami i będą mieli dziecko w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej"?

Oczywiście, post aktorki nie przeszedł bez echa wśród fanów "Na Wspólnej", którzy już zaczęli skakać z radości z tego powodu! I nic dziwnego, gdyż Kasia i Darek są jedną z najbardziej lubianych par w serialu, którym widzowie szczególnie mocno kibicują.

Zwłaszcza po tym, co przeszli! I dlatego uważają, że to już najwyższy moment, aby Żbikowie w końcu zostali rodzicami, gdyż i taki komentarz pojawił się pod ich wspólnym zdjęciem!

- W końcu coś będzie z nimi? Czekamy na bejbusia 😃 - napisała jedna z fanek, choć nie doczekała się odpowiedzi od aktorki.

Ale za to na jej komentarz odpowiedziała inna fanka "Na Wspólnej", która raczej nie widzi na to szans! Szczególnie, że przecież dopiero co na świat przyszło dziecko Ani (Sonia Mietielica) i Igora (Jakub Wesołowski), a niebawem swoje powitają także Marta (Joanna Jabłczyńska) z Mikołajem (Krzysztof Wieszczek), tak więc jej zdaniem Kasia i Darek, a zarazem i ich sympatycy będą musieli jeszcze trochę zaczekać!

- Niestety dzidziusia nie będzie, bo serialowy wózek jest tylko jeden 😂 Kamil oddał Igorowi, a od Igora odziedziczy Marta 😂 może w przyszłym roku się zwolni 😛 - skomentowała inna.

Co wydarzy się u Kasi i Darka w następnych odcinkach "Na Wspólnej"?

A zatem raczej jeszcze nie ma co się spodziewać dziecka u Kasi i Darka w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej"! Szczególnie, że małżonkowie będą mieli teraz nową zajawkę, jaką będzie sport! Żbikowa zacznie biegać z Darią (Patrycja Topajew), z kolei jej mąż skupi się na boksowaniu!

I nie tylko, gdyż jak zapowiedział sam Michał Mikołajczak w rozmowie z tvn.pl, w następnych odcinkach "Na Wspólnej" znów pojawi się temat jego byłej żony, Anety (Dorota Krempa), o którą Darek zacznie być zazdrosny! Czy to zaszkodzi jego małżeństwu z Kasią? Przekonamy się już niebawem!