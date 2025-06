Na Wspólnej znika z ramówki w czerwcu! Więcej odcinków, ale mniej dni w tygodniu. Dokładna rozpiska

Dlaczego nie ma 4034 i 4035 odcinka „Na Wspólnej” w czwartek 19.06.2025 roku o 20.15 i 20.55 w TVN?

Widzowie „Na Wspólnej” będą musieli uzbroić się w cierpliwość! A wszystko przez to, że nie zobaczą premierowego 4034 odcinka, jak i 4035 odcinka swojego ulubionego serialu w czwartek 19.06.2025 roku o 20.15 i 20.55 w TVN! Podobnie z resztą jak konkurencyjna stacja Polsat, która tego samego dnia nie pokaże także swojego premierowego odcinka serialu "Pierwsza miłość"! A to dlatego, że obie stacje połączył dokładnie ten sam powód, który sprawił, że tego dnia ich seriale musiały wylecieć z ramówki! A zatem o czym mowa?

Co pokaże TVN zamiast premierowych odcinków - 4034 i 4035 „Na Wspólnej”?

TVN nie pokaże 2 premierowych odcinków 4034 i 4035 „Na Wspólnej” o 20.15 i 20.55 na swojej antenie z uwagi na Boże Ciało! Z tego względu stacja zdecydowała się zmienić swoją ramówkę, w efekcie której „Na Wspólnej” musiało z niej wylecieć na rzecz filmu obyczajowego "Bogowie". Tym bardziej, że rozpocznie się on już o godzinie 20 i potrwa aż do 22.30, a więc w czasie normalnej emisji serialu, który tego dnia musiał ustąpić swojego miejsca!

Kiedy będzie można zobaczyć 4034 i 4035 odcinek „Na Wspólnej” w TVN i jak długo potrwa ta zmiana?

Ale spokojnie, gdyż ta zmiana będzie wyłącznie jednorazowa i już od przyszłego tygodnia "Na Wspólnej" wróci do swojej zwiększonej emisji! A to dlatego, że od połowy czerwca widzowie będą oglądali już nie 1, a 2 premierowe odcinki od wtorku do czwartku w standardowej godzinie 20.15, ale i 20.55, gdy zakończy się już emisja teleturnieju "The Floor", a "Zróbmy sobie dom" będzie dalej leciał, stąd zmiana nie obejmie też poniedziałków!

A zatem 4034 odcinek "Na Wspólnej" pojawi się w emisji już w poniedziałek 23.06.2025 o 20.15 w TVN, a 4035 odcinek "Na Wspólnej" we wtorek 24.06.2025 o 20.15, dzięki czemu widzowie wcale nie będą musieli aż tak długo na niego czekać!

A z pewnością wieczorem w Boże Ciało wskoczą i na player.pl, ale za dostęp do nich będzie trzeba zapłacić. A jak toś nie będzie chciał tego czynić, to pozostanie mu oczekiwanie na normalną emisję w tv! A gwarantujemy, że warto, gdyż emocji w 4034 i 4035 odcinku "Na Wspólnej" jak zawsze nie zabraknie!

Jak będzie wyglądała dokładna emisja "Na Wspólnej" w czerwcu?

Tak jak już informowaliśmy w czerwcu zmieni się nieco emisja "Na Wspólnej", gdyż stacja zdecydowała się zwiększyć ilość emitowanych odcinków, aby w ten sposób zapełnić lukę po "The Floor", w czasie gdy "Zróbmy sobie dom" będzie dalej lecieć do końca czerwca.

I z tego względu od wtorku 17.06 zdecydowała się puszczać aż 2 premierowe odcinki o godzinach 20.15 i 20.55. I poza Bożym Ciałem, który wypadnie w czwartek 19.06 będzie tak aż do końca miesiąca z wyłączaniem poniedziałków. A zatem tak będzie wyglądać emisja "Na Wspólnej" w czerwcu:

od poniedziałku 2.06 do czwartku 12.06 po 1 odcinku o 20.15 w TVN (odcinki 4021-4028);

w poniedziałek 16.06 - 1 odcinek o 20.15 w TVN (odcinek 4029);

we wtorek 17.06 i w środę 18.06 - 2 odcinki o godzinach 20.15 i 20.55 w TVN (odcinki 4030-4033);

w czwartek 19.06 - brak odcinków z uwagi na Boże Ciało;

w poniedziałek 23.06 - 1 odcinek o 20. 15 w TVN (odcinek 4034);

we wtorek 24.06, w środę 25.06 i w czwartek 26.06 - 2 odcinki o godzinach 20.15 i 20.55 w TVN (odcinki 4035-4040);

w poniedziałek 30.06 - 1 odcinek o godzinie 20.15 w TVN (odcinek 4041).