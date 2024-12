Na sygnale

Na sygnale. Ostatni dzień Martyny na planie! Monika Mazur ucieszyła się, że to koniec - ZDJĘCIA

Martyna ma już za sobą ostatni dzień na planie "Na sygnale"! Czy to oznacza, że nie będziemy jej już oglądać w uwielbianej produkcji TVP2? Aktorka właśnie skończyła swoje zdjęcia do obecnego sezonu serialu i w dramatyczny sposób pożegnała się z planem! Monika Mazur ucieszyła się z takiego obrotu spraw, gdyż w końcu będzie mogła udać się na wysłużony wypoczynek. Ale co w tym przypadku stanie się z Martyną w "Na sygnale"? Czy i ją dosięgnie zemsta Miłosza (Leonard Koterski)? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!