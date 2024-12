Na sygnale

Mikołaj na sygnale: Britney wreszcie wyzna Alkowi, co do niego czuje! Tak na nią podziała jemioła - ZDJĘCIA

W specjalnym odcinku świątecznym „Mikołaj na sygnale" Alek (Adam Turczyk) zaprosi Britney (Paulina Zwierz) na „Wigilię singli”. Julka jednak nie będzie specjalnie zainteresowana. Pozornie. Bo wieczorem zadziała magiczny czar świąt i wszystko się odmieni. Britney ośmieli się na tyle, by powiedzieć Alkowi, co do niego czuje… Czy teraz będą już wreszcie razem? Czy magia zadziała tylko na krótką metę…?