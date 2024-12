Na sygnale

Mikołaj na sygnale. Wigilia Wandy i Benia zepsuta! Stryj i św. Mikołaj pokrzyżują im szyki! - ZDJĘCIA

W specjalnym odcinku świątecznym „Mikołaj na sygnale" Wanda (Anna Lemieszek) i Benio (Hubert Jarczak) wymarzą sobie Wigilię i resztę świąt jako czas wybitnie romantyczny… ale przypadek pokrzyżuje im plany. Do Lisickich przyjedzie nieoczekiwanie stryj Leon (Zdzisław Wardejn) z Teksasu i cała rodzina będzie musiała stawić się na kolacji, by go oczarować. Niestety, Dobromir (Kamil Błoch) zaginie…