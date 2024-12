Barwy szczęścia, odcinek 3100: Hubert po rozstaniu z Marysią będzie świętował sukces Ignacego! Szampan i gratulacje w domu Pyrków

Barwy szczęścia, odcinek 3094: Bruno pozbędzie się Zaborskiego raz na zawsze? Kodur będzie namawiał Żyłkę, by go pogrążył

Barwy szczęścia, odcinek 3095: Zaborski zza krat zmusi Bruna do ucieczki? Karolina zrozumie, że nie mają wyjścia

"Barwy szczęścia" odcinek 3100 - piątek, 3.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3100 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Ignacy, zainspirowany chwilą, zdecyduje się na spontaniczny zakup starego dostawczaka, który zobaczy na ulicy podczas lunchu. W jego głowie szybko narodzi się śmiały plan, przerobienie gruchota na kamper, który pozwoli mu wyruszyć z Agatą w wymarzoną podróż. Kiedy Ignacy podjedzie pod dom Pyrków, Agata nie będzie mogła uwierzyć własnym oczom.

Ignacy z uśmiechem oznajmi Agacie, że to będzie ich nowy dom na kółkach! W 3100 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zaskoczenie siostry Huberta szybko przerodzi się w podziw. Ukochana Ignacego stwierdzi, że najbardziej lubi go w takich momentach, kiedy właśnie pozwala sobie na odrobinę szaleństwa.

Hubert w 3100 odcinku "Barwy szczęścia" odwiezie Marysię na lotnisko

W 3100 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Hubert będzie musiał zmierzyć się z trudnym momentem, gdyż odwiezie swoją córkę Marysię na lotnisko. Dziewczynka postanowi polecieć do Stanów Zjednoczonych, gdzie będzie czeka na nią matka.

Hubert, mimo swojej niechęci do wyjazdu Marysi, będzie starał się zachować spokój i wesprzeć córkę w podjętej decyzji. W 3100 odcinku "Barw szczęścia" mężczyzna wróci do pustego domu z poczuciem osamotnienia, ale zamiast użalać się nad sobą, postanowi dołączyć do świętowania sukcesu Ignacego.

Hubert pojawi się z szampanem i będzie świętował sukces Ignacego w 3100 odcinku "Barw szczęścia"

Ukochany Asi (Anna Gzyra) w 3100 odcinku "Barwy szczęścia" wróci do domu Pyrków po odwiezieniu córki na lotnisko. W rękach będzie trzymał butelkę szampana i z szerokim uśmiechem oznajmi, że wpadł na parapetówkę z okazji nowego zakupu Ignacego. Hubert będzie chciał na chwilę oderwać się od swoich problemów i w pełni odda się radosnej atmosferze. Co więcej, z rozbawieniem skomentuje szalony pomysł Ignacego: "To awans, że takie auto dostałeś?" - zażartuje Hubert, ale szybko zrozumie, że Kieliszewski naprawdę myśli o przerobieniu dostawczaka na prawdziwy kamper.