Koniec Marysi w Barwach szczęścia? Córka Huberta przekona Klarę do przeprowadzki do Stanów na stałe

Marysia z "Barw szczęścia" odejdzie na stałe z serialu? Nie zaakceptuje Asi i Emila

W 3091 odcinku serialu "Barwy szczęścia" napięcia w domu Pyrków będą narastać. Marysia, choć początkowo z entuzjazmem spędzi czas z Asią i Emilem, szybko zmieni zdanie. Podsłuchana rozmowa chłopca z matką, w której Emil zasugeruje ich przeprowadzkę na stałe do Huberta, sprawi, że Marysia wybuchnie gniewem.

Marysia w 3091 odcinku "Barwy szczęścia" poczuje się zagrożona i wyraźnie zaznaczy, że nie chce Asi ani jej syna w swoim życiu. "Zabierasz mi tatę!" - wykrzyczy Emilowi, co doprowadzi do kolejnej awantury.

Hubert nie poradzi sobie z Marysią w "Barwach szczęścia"

Hubert nie będzie wiedział, jak poradzić sobie z sytuacją. Z jednej strony będzie próbował wspierać córkę, z drugiej - zbudować relację z Asią. Kiedy Marysia wyzna mu, że chce wyjechać na stałe do Stanów, Hubert poczuje się oszukany. Będzie miał nadzieję, że pobyt córki u matki pozwoli jej przemyśleć swoje decyzje, ale dziewczynka postawi sprawę jasno, nie będzie chciała wracać do Polski.

Marysia z "Barwy szczęścia" wyjedzie na stałe do USA?

W 3091 odcinku "Barwy szczęścia" widzowie zobaczą emocjonujące rozmowy, które zdecydują o przyszłości Marysi. Dziewczynka będzie nalegać na rozmowę z mamą, by przekonać ją do przeprowadzki do Stanów. Jej determinacja wstrząśnie rodziną Pyrków i postawi Huberta przed trudnym wyborem.