Na sygnale, odcinek 663: Basia w śpiączce po operacji mózgu! Adam będzie musiał powiedzieć ich synowi, że mama się nie obudzi? - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 663 - wtorek, 28.01.2025, o godz. 21.55 w TVP2

Basia przeżyje operację, ale w 663 odcinku "Na sygnale" jej stan będzie bardzo ciężki! Wskutek urazu głowy u ratowniczki z bazy w Leśnej Górze dojdzie do obrażeń mózgu. Niestety szanse Basi na powrót do zdrowia będą nikłe. Nic dziwnego, że jej były mąż Adam będzie bliski załamania. Tylko dzięki wsparciu przyjaciół, którzy zrobią wszystko, by mu pomóc, także w opiece nad Tadziem, Wszołek kompletnie się nie rozpadnie.

Operacja Basi w 663 odcinku "Na sygnale" z powikłaniami

- Nie będę ukrywał, operacja była dość trudna. Na szczęście udało nam się ewakuować krwiak bez kraniotomii. To jednak oznacza, że obrzęk nadal jest problemem - przekaże Adamowi i Martynie lekarz operujący Basię w 663 odcinku "Na sygnale".

- A czy należy się spodziewać jakiś problemów neurologicznych?

- Na tym etapie nie możemy niczego wykluczyć. Przykro mi, ale nie chcę wróżyć... - uprzedzi chirurg.

Po tej diagnozie Adam w 663 odcinku "Na sygnale" zwróci się do Martyny i przyjaciół ze stacji ratowników z błagalnym pytaniem. - Jak powiedzieć dziecku, że jego mama może już się nie obudzić?

Czy Basia z "Na sygnale" przeżyje i obudzi się ze śpiączki?

Niestety w 663 odcinku "Na sygnale" Basia nie odzyska przytomności. Po operacji mózgu nadal będzie w śpiączce, podłączona do aparatury medycznej podtrzymującej funkcje życiowe. Tego dnia Martyna i Piotr wezmą Tadzika do siebie, bo syn Basi i Adama bardzo źle zniesie wiadomość o ciężkim stanie mamy. Nie poradzi sobie z emocjami i z tym, że ojciec nie od razu powie mu prawdę.

Kolejne odcinki "Na sygnale" wyjaśnią, czy Basia przeżyje i obudzi się ze śpiączki.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.