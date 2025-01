Na sygnale, odcinek 658: Martyna i Basia trafią na policję! Prokuratura postawi im mocne zarzuty - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 658 - poniedziałek, 20.01.2025, o godz. 21.55 w TVP2

Prokuratura w 658 odcinku "Na sygnale" postawi zarzuty Martynie i Basi? Już na samym początku odcinka widzowie dowiedzą się, że ratowniczki wpadły w niezłe tarapaty przez incydent z karetką. Policja będzie przekonana, że kobiety po prostu zasnęły w karetce na swojej zmianie i z pewnością nikt nie podał im żadnych środków odurzających.

Przypomnijmy, że w 657 odcinku "Na sygnale" Martyna i Basia zasnęły w karetce w dziwnych okolicznościach. Kobiety odpłyneły w sekundę, przez co nie pojawiły się w miejscu wypadku. To jednak nie wszystko! Gdy tylko Martyna i Basia zasnęły, obcy mężczyzna włamał się do karetki i uruchomił ją, tym samym pozorując wypadek. Karetka niemalże rozbiła się na drodze, jednak w porę na sytuację zareagował Piotr (Dariusz Wieteska) i wyciągnął z pojazdu ledwo przytomne kobiety.

Martyna i Basia zostaną oskarżone w 658 odcinku "Na sygnale"?

Szybko okaże się, że policja oraz prokuratura w 658 odcinku "Na sygnale" nie odpuszczą. Funkcjonariuszka nie uwierzy w możliwość rozprowadzenia gazu czy otrucia ratowniczek i z góry da im do zrozumienia, że w ich krwi nie zostały wykryte żadne leki nasenne, przez co najprawdopodobniej z góry przegrają sprawę.

Basia w 658 odcinku "Na sygnale" spróbuje z medycznego punktu widzenia wyjaśnić funkcjonariusze, że wyniki krwi mogły nic nie wykazać przez szybką metabolizację leku, jednak to zda się na nic. Nawet słowa Martyny o usiłowaniu zabójstwa nie zrobią na niej większego wrażenia.

- Chciałabym porozmawiać z paniami o incydencie z karetką. - To chyba spore niedopowiedzenie? - A jakby pani to nazwała? - Usiłowanie zabójstwa? - Jak panie pewnie wiedzą, wasze wyniki krwi nie wykazały obecności żadnych leków nasennych. - Niektóre substancje mogą się metabolizować bardzo szybko. - Tylko my nie możemy wszcząć dochodzenia opartego na tak mglistych przypuszczeniach.

Martyna i Basia w 658 odcinku "Na sygnale" stracą prawo do wykonywania zawodu?

Zrobi się naprawdę poważnie, gdy Martyna i Basia usłyszą od policji w 658 odcinku "Na sygnale", że sprawa z zaśnięciem w karetce będzie rozpatrywana dalej przez prokuraturę. Czy kobietom naprawdę postawią zarzuty, a może jednak uda się udowodnić, że zostały wmanewrowane? Piotr w końcu sam był świadkiem sytuacji, w której omal nie doszło do wypadku i to właśnie on wyjął Basię i Martynę z karetki.