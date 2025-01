Na sygnale

Na sygnale, odcinek 666: Tragiczny finał wyjazdu Martyny i Piotra! Tak skończy się próba pogodzenia Strzeleckich przez ratowników - ZDJĘCIA

W 666 odcinku "Na sygnale" Martyna (Monika Mazur) i Piotr (Dariusz Wieteska) wybiorą się do luksusowego spa, które zafundują im przyjaciele ze stacji. Ratownicy będą mieli nadzieję, że w ten sposób Strzeleccy wreszcie się pogodzą i ostatecznie do siebie wrócą, ale niestety ich romantyczny wyjazd nie przebiegnie do końca po ich myśli! Wszystko przez to, że w 666 odcinku "Na sygnale" małżonkowie zamiast skupić się na sobie będą musieli ruszyć na pomoc ciężko choremu dziecku (Emilia Ostaszewska)! Czy uda się je uratować? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!