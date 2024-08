Na sygnale, odcinek 599: Pojednanie Martyny i Nowego?! Wybaczy mu, że ukrywał przed nią zdradę Piotra? - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 599 po wakacjach - środa, 18.09.2024, o godz. 22.25 w TVP2

W 599 odcinku "Na sygnale" po wakacjach Lidzia (Hanna Seń) zachoruje, dlatego Martyna poprosi Piotra, aby z nią został. Oczywiście, Strzelecki zgodzi się zająć córką, której już wcześniej obieca, że zrobi wszystko, aby uratować ich rodzinę po wyjściu na jaw jego romansu z Karoliną i uświadomieniu sobie, ile może stracić. I nie inaczej postąpi, gdyż nie dość, że faktycznie zacznie walczyć o swoje małżeństwo, to jeszcze uratuje żonę z rąk bandyty Czubaka (Krzysztof Pyziak), który zaatakuje ją w ich mieszkaniu, a na dodatek weźmie winę na siebie, gdy jego żona zada mu potencjalnie śmiertelny cios. I to sprawi, że Martyna nieco się ugnie i pozwoli mu się zbliżyć do córki. A sama w 599 odcinku "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej uda się na dyżur, który przypadnie jej z równie zdradzieckim przyjacielem męża, Nowym!

Nowy przeprosi Martynę za ukrywanie romansu Piotra z Karoliną w 599 odcinku "Na sygnale" po wakacjach!

W 599 odcinku "Na sygnale" po wakacjach Nowy postanowi wykorzystać wspólny dyżur z Martyną do naprawienia ich relacji. Tym bardziej, że Strzelecka będzie mieć do niego ogromny żal za to, że ukrywał przed nią romans męża, o którym jako jeden z nielicznych doskonale wiedział. I choć nie raz namawiał Piotra do jego zakończenia, to nie wspomniał o nim ani słowem jego żonie, nawet gdy nie udało mu się go do tego namówić. I tego Martyna nie mogła mu darować. Dlatego w 599 odcinku "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej Gabryś będzie robił wszystko, aby ją przeprosić i odzyskać, gdyż nie będzie chciał, aby ich problemy małżeńskie obiły się na ich relacji. Szczególnie, że przecież będzie przyjacielem zarówno Strzeleckiego, jak i jej!

Strzelecka wybaczy Nowemu w 599 odcinku "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej?

Ale czy w 599 odcinku "Na sygnale" po wakacjach Martyna będzie w stanie wybaczyć Nowemu, którego tuż po odkryciu, że o wszystkim wiedział, nie będzie chciała znać? Czy Strzelecka daruje mu to, że ją okłamywał? A może w 599 odcinku "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej będzie wolała skupić się wyłącznie na pracy i pomocy młodej matce, do której otrzymają wezwanie po jej upadku z drabiny? Tym bardziej, że po odebraniu telefonu z policji jej stan gwałtowanie się pogorszy! Czy będzie miał on związek ze śmiercią Czubaka, którego Strzelecka ostatecznie zabije i aresztowaniem w tej sprawie Piotra? Przekonamy się już niebawem!