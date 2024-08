Na sygnale, odcinek 590: Zdradzona Martyna wygarnie przyjaciołom, co o nich myśli! To będą jej ostatnie chwile w Leśnej Górze - ZDJĘCIA

Monika Mazur pożegnała się z Na sygnale! Nakręciła ostatni odcinek i przez długi czas nie zagra Martyny. Zdradziła co się stanie - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 590 po wakacjach - wtorek, 3.09.2024, o godz. 21.55 w TVP2

W 590 odcinku "Na sygnale" nowego sezonu Martyna nie pogodzi się z tym, że Piotr zdradził ją z Karoliną, a do tego nie zniesie myśli, że została zdradzona i oszukana przez przyjaciół. Dla Martyny stanie się jasne, że wszyscy w bazie ratowników w Leśnej Górze widzieli o tym, że Strzelecki przespał się z Karoliną, że ich romans trwał o wielu tygodni. Kryli niewiernego męża Martyny, by oszczędzić jej cierpienia!

Martyna w 590 odcinku "Na sygnale" odejście z bazy w Leśnej Górze

Zdruzgotana żona Piotra w 590 odcinku "Na sygnale" stanie twarzą w twarz nie tylko z niewiernym ukochanym, ale także z jego kochanką i zakłamanymi przyjaciółmi. Z jej ust padną gorzkie słowa! Konfrontacja w bazie ratowników w Leśnej Górze zakończy małżeństwo Martyny i Piotra? Na pewno utwierdzi Strzelecką w przekonaniu, że odejście z pracy, rezygnacja z bycia szefową to w obecnej sytuacji jedyne wyjście.

Karolina powie Martynie, że jest kochanką Piotra od wielu tygodni

Tuż po tym jak w 590 odcinku "Na sygnale" Karolina potwierdzi, że jest kochanką Piotra już od dawna, Martynie niemal pęknie serce. Podczas rozmowy z rywalką Martyna usłyszy od niej bezczelne tłumaczenie. - Od kiedy to trwa?. Karolina, jesteśmy małżeństwem. Mamy dziecko - przypomni jej Strzelecka. - Przecież wiem...

- Wiem, że wiesz i wiem, że masz to gdzieś! - zarzuci Karolinie oburzona Martyna w 590 odcinku "Na sygnale". - Trzy tygodnie. Pytałaś, ile to trwa. Trzy tygodnie. Może więcej - przyzna Wojtasek. Po chwili Martyna zada jej najważniejsze pytanie. - Spaliście ze sobą? - zapyta, na co Karolina udzieli bezczelnej odpowiedzi, która wyprowadzi żonę Piotra z równowagi. - Nie. Podziwialiśmy gwiazdy!

Ostatnie chwile Martyny w Leśnej Górze w 590 odcinku "Na sygnale"

Po starciu z Karoliną w 590 odcinku "Na sygnale" Martyna ucieknie do pokoju ratowników w bazie, gdzie pogrąży się w rozpaczy. Gdy w fatalnym stanie zobaczy ją Wiktor Banach (Wojciech Kuliński), złoży u niego swoje wypowiedzenie z pracy. - Wiktor, nie mogę już być... Ktoś musi przejąć bazę. Rezygnuję... - powie drżącym głosem.

- Dlaczego? Co się dzieje? Karolina właśnie mi powiedziała, że składa wymówienie! - zauważy Banach, na co Nowy (Kamil Wodka) rzuci pod nosem. - Tak się kończą romanse w pracy! Nieświadomy tego, że Martyna wszystko usłyszy.

- Wiedziałeś? Tacy z was przyjaciele?! - rzuci Martyna w 590 odcinku "Na sygnale" i wybiegnie z bazy, bo zda sobie sprawę, że wszyscy oprócz niej wiedzieli o romansie Piotra i Karoliny.