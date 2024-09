Na sygnale

Na sygnale, odcinek 592: Karolina nie odczepi się od Piotra! Namówi go, by zaczęli nowe życie? - ZDJĘCIA

W 592 odcinku "Na sygnale" Karolina (Klaudia Janas) wykorzysta odejście Martyny (Monika Mazur) z Leśnej Góry, jej rozstanie z Piotrem (Dariusz Wieteska), by odzyskać ukochanego! Bezczelna ratowniczka nie da Piotrkowi spokoju, mimo że Strzelecki zacznie ją ignorować, przestanie odbierać od niej telefony. Po wyjeździe Martyny w 592 odcinku "Na sygnale" przypadek sprawi, że Piotr znów spotka Karolinę, która zacznie namawiać go na wspólny wyjazd za granicę, by zaczęli wszystko od nowa. Co na to Piotrek? Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.