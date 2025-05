Na sygnale

Koniec Na sygnale. Kiedy ostatni odcinek przed wakacjami? Finał sezonu przyśpieszony! - ZDJĘCIA

Kiedy kończy się "Na sygnale" przed wakacjami? Dla wszystkich fanów medycznej produkcji TVP2 nie mamy dobrych wieści, gdyż finał sezonu nastąpi o tydzień wcześniej niż przed rokiem i nie potrwa już do pierwszego tygodnia czerwca, gdy skończy się w ostatnim tygodniu maja! Ostatni 732 odcinek 12 sezonu "Na sygnale" widzowie zobaczą już w środę 28.05.2025 roku o godzinie 22.25 w TVP2! Ale to wcale nie oznacza, że zabraknie w nim emocji! A wręcz przeciwnie, gdyż twórcy już zadbali o to, aby finał 12 sezonu pozostawił wszystkich w niepewności aż na 3 miesiące! Co się w nim wydarzy? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!