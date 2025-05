Koniec Na sygnale. Lisicki w końcu znajdzie partnerkę w ostatnim 732 odcinku! Tak zdobędzie Igę - ZDJĘCIA

"Na sygnale" ostatni odcinek 732 finał sezonu - środa, 28.05.2025, o godz. 22.25 w TVP2

W ostatnim 732 odcinku "Na sygnale" przed wakacjami Dobromir przedstawi Basi (Anna Wysocka) i Arturowi (Tomasz Piątkowski) swoją nową partnerkę, Igę, czym nieźle ich zaskoczy! I nic dziwnego, gdyż przecież do tej pory Lisicki nie będzie miał szczęścia w miłości i nie będzie w stanie sobie nikogo znaleźć, co zacznie go już męczyć. Do tego stopnia, że zwróci się z prośbą o pomoc do Benia (Hubert Jarczak), ale nawet on nie zdoła mu pomóc.

Zdradzamy, że wspólnie z Vickiem, Lisicki weźmie udział w szybkich randkach, ale te skończą się dla niego nie spotkaniem z kobietami, a starciem z ochroniarzem imprezy (Konrad Karwat), o co Dobromir będzie miał potem pretensje do Benia! Ale to właśnie dzięki niemu nieco później w 728 odcinku "Na sygnale" końcu spotka swoją miłość!

Lisicki opowie, jak znalazł i zakochał się w Idze w ostatnim 732 odcinku "Na sygnale" przed wakacjami!

W ostatnim 732 odcinku "Na sygnale" przed wakacjami Lisicki opowie kolegom, jak udało mu się zdobyć Igę, w której zakocha się od pierwszego wejrzenia, w trakcie wspólnego wezwania z Beniem do stadniny, którą ona będzie kierować! Ratownicy ruszą tam na pomoc 1 ze stajennych, który straci przytomność po kopnięciu przez konia.

Lekarze stwierdzą, że mężczyzna ma krwiaka w mózgu i zdecydują się przeprowadzić operację na miejscu. Tym bardziej, że stan mężczyzny dramatycznie się pogorszy, przez co nie zdążyliby nawet dojechać z nim do szpitala. I stąd w 728 odcinku "Na sygnale" będą ratować go na miejscu i to właśnie na oczach Igi!

Czy relacja Igi i Dobromira przetrwa w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej?

Czy w ostatnim 732 odcinku "Na sygnale" przed wakacjami właśnie w tej sposób Dobromir trafi do serca Igi? Czy kierowniczka stadniny wówczas odwzajemni jego uczucie? Szczególnie, że Lisicki od razu się w niej zakocha i będzie robił wszystko, aby z nią być!

I w ostatnim 732 odcinku "Na sygnale" przed przerwą wakacyjną mu się to uda, gdyż Iga zasiądzie obok niego w barze "Kroplówka" i pozwoli się przedstawić ratownikom jako partnerka Lisickiego! Czy zatem będzie z tego coś więcej, a ich związek przetrwa i w nowym sezonie po wakacjach! Tego dowiemy się za 3 miesiące, gdy wystartuje nowy już 13 sezon!

Śmierć Kuby w Na sygnale. Ostatnie pożegnanie przez przyjaciół z Leśnej Góry Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.