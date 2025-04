Na sygnale, odcinek 725: Tragiczny finał randkowania Lisickiego! Nawet Benio nie zdoła go uratować - ZDJĘCIA

„Na sygnale” odcinek 725 – poniedziałek, 19.05.2025, o godz. 21.55 w TVP2

W 725 odcinku "Na sygnale" Lisicki postanowi w końcu znaleźć sobie kobietę tuż po tym jak nie wyjdzie mu z Basią (Anna Wysocka)! I choć Wszołkowa wspólnie z Britney (Paulina Zwierz) same postanowią go wyswatać z jedną z samotnych i zdesperowanych pacjentek (Jagoda Małyszek), to ostatecznie nic z tego nie wyjdzie! Podobnie jak z inną, która z kolei sama odkryje, że ratownik jest najprawdopodobniej jej bratnią duszą, gdy uratuje jej życie tuż po upadku z wysokości.

Jednak Dobromir będzie innego zdania i wreszcie sam postanowi zadziałać w tej kwestii. Dlatego poprosi o wsparcie przystojnego męża swojej siostry Wandy (Anna Lemieszek), który na brak zainteresowania wcale nie będzie narzekał! I z jego wsparciem w 725 odcinku "Na sygnale" wykona pierwszy krok, który niestety będzie miał jednak tragiczny finał!

Tak skończy się randkowanie Lisickiego w 725 odcinku "Na sygnale"!

W 725 odcinku "Na sygnale" Dobromir, wspierany przez Benia, wybierze się na speed dating tuż po swoim dyżurze. Ratownicy uznają, że właśnie w ten sposób Lisicki będzie mógł poznać interesującą kobietę, ale niestety nie wszystko przebiegnie po ich myśli!

A to dlatego, że ostatecznie zamiast spotkania z kobietami, niesforny lekarz zakończy je na konfrontacji z ochroniarzem imprezy, do której najpewniej dojdzie, gdy zachowa się niewłaściwie, na co wskazuje też ZDJĘCIE. Widzimy na nim jak Dobromir trzyma się za policzek, w który w 725 odcinku "Na sygnale" najwidoczniej pewnie otrzyma! I przed którym nawet Benio nie zdoła go uchronić!

Dobromir jednak się zakocha w 728 odcinku "Na sygnale"!

Czy zatem po tej kolejnej miłosnej porażce w 725 odcinku "Na sygnale" Lisicki na dobre odpuści sobie szukanie kobiety i randkowanie? Czy w końcu zrozumie, że problem tkwi w jego zachowaniu i postanowi się zmienić? A może wręcz przeciwnie uzna, że to wina Benia, któremu zdecyduje się już podziękować za dalsze udzielnie mu wskazówek w sprawach sercowych? Tego dowiemy się już w kolejnych odcinkach "Na sygnale"!

Ale już możemy zdradzić 1! A mianowicie, że w trakcie 1 z kolejnych wezwań, Dobromir sam zakocha się od pierwszego wejrzenia w kierowniczce pewnej stadniny! I żeby było ciekawej stanie się to właśnie w trakcie wspólnego dyżuru z Beniem, w trakcie którego ratownicy mocno się wykażą, ratując jej stajennego, u którego stwierdzą krwiaka mózgu po kopnięciu przez konia! A to dlatego, że stan mężczyzny będzie tak krytyczny, że lekarze podejmą się operacji na miejscu! Czy zatem w ten sposób Lisickiemu uda się trafić i w serce Idy? O tym przekonamy się już niedługo!