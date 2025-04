Na sygnale, odcinek 725: Romek po konfrontacji z Piotrkiem zdystansuje się od Martyny! Spadnie na niego kolejny cios - ZDJĘCIA

„Na sygnale” odcinek 725 – poniedziałek, 19.05.2025, o godz. 21.55 w TVP2

W 725 odcinku "Na sygnale" Romek zdystansuje się od Martyny po swojej konfrontacji z Piotrkiem! Zdradzamy, że Strzelecki zdecyduje się rozmówić ze swoim kolegą, gdy Lisicki zaalarmuje go, że ratownika może łączyć coś więcej z jego żoną.

Szczególnie, gdy nakryje ich w dwuznacznej sytuacji, ale nie dowie się prawdy, gdyż Strzelecka się go pozbędzie, aby ich sekret nie wyszedł na jaw. Tyle tylko, że jej mąż wciąż nie będzie go świadomy, przez co tym bardziej będzie podejrzewał ich o romans! Aż w końcu nie wytrzyma i zdecyduje się stanąć się ze swoim rzekomym rywalem twarzą w twarz w jego domu! I to w 725 odcinku "Na sygnale" będzie mieć tragiczne skutki!

Romek pod wpływem Piotrka odsunie się od Martyny w 725 odcinku "Na sygnale"!

A wszystko przez to, że w 725 odcinku "Na sygnale" ratownik jeszcze bardziej zamknie się w sobie i odsunie od swoich kolegów, a zwłaszcza Martyny! I choć Romka zszokują, a nawet rozbawią podejrzenia Piotrka o jego rzekomym romansie ze Strzelecką, to jednak ratownik będzie wolał dmuchać na zimne i się odsunąć, aby przypadkiem nie zniszczyć ich małżeństwa.

Tym bardziej, iż wcale nie będzie miał takiego zamiaru, gdyż z Martyną nie będzie łączyć go nic więcej. Poza tajemnicą ze swojej przeszłości, o której będzie wiedziała tylko ona i nieco trochę Nowy (Kamil Wodka), ale Romek nie będzie chciał angażować do tego jeszcze kolejnych osób. I w 725 odcinku "Na sygnale" po prostu się zdystansuje! Ale to nie rozwiąże jego problemów...

Były prześladowca znów zaskoczy Romka w 725 odcinku "Na sygnale"!

A to dlatego, że po powrocie z pracy do domu w 725 odcinku "Na sygnale" będzie czekać na niego kolejna przykra niespodzianka! Ale już nie w osobie Piotrka, który po ich konfrontacji i odsunięciu się Romka od Martyny, mu odpuści. A dawnego prześladowcy ze szkoły, Norberta (Kamil Drężek), na widok którego ratownik z trudem zachowa zimą krew!

Jak w 725 odcinku "Na sygnale" zakończy się ich spotkanie? Czy dawny stalker jeszcze doleje oliwy do ognia? A może wręcz przeciwnie postanowi się zreflektować za to, co mu zrobił w przeszłości? Tego dowiemy się już niebawem!