Na sygnale, odcinek 721: Piotrek zmierzy się z Romkiem! Dowie się o jego romansie z Martyną - ZDJĘCIA

„Na sygnale” odcinek 721 – poniedziałek, 12.05.2025, o godz. 21.55 w TVP2

W 721 odcinku "Na sygnale" Lisicki w trakcie wspólnego dyżuru z Piotrkiem i Romkiem, ostrzeże Strzeleckiego, że może mieć powody do zazdrości o ich kolegę! A wszystko przez to, iż jego zdaniem ratownika będzie łączyć coś więcej z jego żoną! Dobromir otwarcie zasugeruje mężowi Martyny, iż podejrzewa ich o romans, wobec czego Piotr oczywiście nie będzie mógł przejść obojętnie.

Tym bardziej, że przecież sam nie grzeszył wiernością, jak zdradzał swoją żonę z inną ratowniczką, Karoliną (Klaudia Janas), czego Strzelecka nie mogła mu darować! Czyżby w 721 odcinku "Na sygnale" sama zdecydowała się na podobny krok? Tym bardziej, że plotki o jej romansie z Romkiem tym pojawiały się już od dawna!

Martyna i Romek zbliżą się do siebie w trakcie wspólnych dyżurów w "Na sygnale"!

Czy w 721 odcinku "Na sygnale" będzie w nich w końcu ziarenko prawdy? Tego właśnie postanowi dowiedzieć się Piotrek, który nie puści ostrzeżeń Dobromira mimo uszu! Strzelecki zacznie bacznie przyglądać się swojemu rzekomemu rywalowi, a następnie wypyta o niego swojego przyjaciela Nowego (Kamil Wodka), który w ostatnim czasie najmocniej zbliży się do Romka. Do tego stopnia, że ratownik w końcu nieco się otworzy, ale właśnie tylko przed Gabrysiem!

Ale do romansu z Martyną mu się nie przyzna! I choć w 721 odcinku "Na sygnale" Gabryś raczej uzna to za nonsens, to jednak wcale nie uspokoi tym Piotrka, który w końcu sam zdecyduje się skonfrontować ze swoim potencjalnym rywalem! Tym bardziej, że w trakcie ostatnich wspólnych dyżurów i Martyna stanie się bliższa Romkowi!

Tyle tylko, że w 720 odcinku "Na sygnale" połączy ich jedynie walka o życie ciężko pobitego chłopca (Dawid Latushkin), którego ratownicy odnajdą na klatce schodowej i tak zaczną bronić przed pijanym ojczymem, Białym (Grzegorz Kowalczyk), że ten wniesie sprawę przeciwko Romkowi o pobicie, gdy stanie on w obronie dziecka do tego stopnia, że pijak spadnie ze schodów!

I w efekcie w 723 odcinku "Na sygnale" Felek wyląduje w pogotowiu rodzinnym, z którego ucieknie, a wspierający się nawzajem ratownicy za wszelką cenę spróbują go odnaleźć! I po drodze staną się świadkami dramatycznego wypadku! Jednak tego Strzelecki jeszcze nie będzie świadomy!

Romek zapewni Piotrka, że nie ma romansu z jego żoną w 723 odcinku "Na sygnale"!

Dlatego 723 odcinku "Na sygnale" zaniepokojony Piotr zjawi się w domu Romka i otwarcie zapyta go, czy ma romans z Martyną! Ratownik będzie zaskoczony podejrzeniami swojego kolegi i da mu jasno do zrozumienia, że z jego żoną nie łączy go nic więcej niż przyjaźń wbrew temu, o co posądzał ich Lisicki!

Ale czy w 723 odcinku "Na sygnale" Strzelecki mu w to uwierzy i odpuści? A może wciąż będzie drążył temat w obawie o stratę żony, którą dopiero co odzyskał po swoim romansie? Tego dowiemy się już niebawem!