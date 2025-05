Koniec Barw szczęścia. Kiedy ostatni odcinek przed przerwą wakacyjną? Finał sezonu wcześniej niż rok temu! - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" ostatni odcinek 3202 finał sezonu - piątek, 30.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Obecny 18 sezon "Barw szczęścia" zakończy się na 3202 odcinku, który TVP2 wyemituje w ostatni piątek maja, czyli 30.05.2025 roku o godzinie 20.05! A to oznacza, że skończy się on wcześniej niż rok temu, gdy widzowie mogli śledzić losy swoich uwielbianych bohaterów jeszcze przez 1 tydzień czerwca, aż do piątku 7.06.2024 roku, co pewnie miało z kolei związek z wcześniejszym przyśpieszeniem sezonu z uwagi na "M jak miłość"!

Ale teraz tak nie będzie, gdyż ostatni 3202 odcinek "Barw szczęścia" przed wakacjami zostanie wyemitowany pod koniec maja, podobnie z resztą jak pozostałe medyczne produkcje TVP - "Na dobre i na złe" i "Na sygnale" i to już niezależnie od "M jak miłość", które skończyło swój sezon 6.05.2025 roku! Ale na szczęście, tylko one!

Porażający dramat Józefiny w ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia" przed przerwą wakacyjną!

Finał 18 sezonu "Barw szczęścia" nastąpi o tydzień wcześniej niż przed rokiem, ale to wcale nie oznacza, że będzie w nim mniej emocji! A wręcz przeciwnie, gdyż twórcy serialu zadbali o to, aby tak się nie stało! Tym bardziej, w wątku Józefiny (Elżbieta Jarosik), okradzionej przed oszusta Andrzeja (Leon Charewicz) i to tuż przed ślubem!

Zdradzamy, że w ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia" przed wakacjami Rawiczowa znajdzie się w dramatycznej sytuacji finansowej, gdyż po ucieczce jej niedoszłego męża z kosztownościami z jej domu i 300 tysiącami z jej konta, będzie groziła jej utrata nie tylko stadniny, pod zastaw której zakupiła Zastoi-Modelskiemu rodzinny dworek, ale i domu, gdyż Józefina nie będzie miała, z czego go spłacić! Matka Cezarego (Marcel Opaliński) będzie zmuszona poprosić o pomoc prawną jego żonę Natalię (Maria Dejmek), zwłaszcza, gdy Kodur (Oskar Stoczyński) odkryje, że takich oszukanych kobiet jak ona było więcej...

Co jeszcze przydarzy się innym bohaterom w ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia" przed wakacjami?

Jednak w ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia" przed przerwą wakacyjną sporo wydarzy się nie tylko u Józefiny, ale i pozostałej części ich rodziny! A zwłaszcza u Emilki (Jessica Frankiewicz), która ukryje przed koleżanki, że wcale nie była w Laponii, przed czym ostrzeże ją Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska)! Ale "wnuczka" jej nie posłucha!

W ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia" przed wakacjami wiele zadzieje się także w życiu Błażeja (Piotr Ligineza), który padnie ofiarą ojca jego byłej kochanki Leny i o mało nie zginie! A co gorsza, kompletnie sobie z tym nie poradzi i nie zgodzi się pójść na terapię, na którą bezskutecznie będzie namawiać go Weronika (Maria Świłpa)!

Ale na szczęście, w ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia" przed przerwą wakacyjną będzie i 1 pozytyw i to w końcu w życiu Gabrysi (Marta Juras), której relacja ze Szczepanem (Robert Gulaczyk) mocniej się rozwinie. A zwłaszcza, gdy prawnik pomoże dyrektorce w trakcie awarii w jej szkole!