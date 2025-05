Koniec Barw szczęścia. Rawiczowa zrujnowana! Przepadnie dorobek jej życia w ostatnim 3202 odcinku - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" ostatni odcinek 3202 przed wakacjami - piątek, 30.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W ostatnim, 3202 odcinku serialu "Barwy szczęścia" wyjdzie na jaw, że Rawiczowa zaciągnęła ogromny kredyt, żeby spełnić marzenia o odnowieniu stadniny i rozpoczęciu nowego życia u boku ukochanego. Wszystko wskazywało na to, że szykuje się szczęśliwa przyszłość. Miało być wesele, wspólne plany, powrót do świetności posiadłości. Ale Andrzej okaże się największą pomyłką jej życia. Nie tylko ją zostawi, ale też zniknie z pieniędzmi i dokumentami, zostawiając Rawiczową samą z bankiem na karku...

Rawiczowa w 3202 odcinku serialu "Barwy szczęścia" będzie miała nóż na gardle! Stadnina przepadnie przez kredyt?

W finale sezonu, 3202 odcinku serialu "Barwy szczęścia" do Rawiczowej dotrą pisma z banku. Będą to ponaglenia do natychmiastowej spłaty rat kredytu, pod rygorem zajęcia majątku. Kobieta wpadnie w panikę. Sama nie da rady wyjść z tego bagna, a to dopiero początek. Będzie musiała zacząć działać szybko, bo z każdym dniem będzie bliżej do utraty dosłownie wszystkiego.

Józefina Rawiczowa przez lata budowała swoją pozycję, pilnowała majątku, miała opinię kobiety z klasą i zasadami. Teraz na koniec sezonu "Barw szczęścia" będzie musiała walczyć o przetrwanie dosłownie i emocjonalnie...

Józefina w 3202 odcinku "Barw szczęścia" poprosi Natalię o pomoc

Rawiczowa w 3202, ostatnim odcinku "Barw szczęścia" przed przerwą wakacyjną zbierze się na odwagę i zwróci się z prośbą o pomoc do Natalii (Maria Dejmek). Ich relacje wcześniej były napięte, ale sytuacja Józefiny stanie się tak dramatyczna, że dumę będzie musiała schować do kieszeni. Będzie błagać Natalię, by pomogła jej w papierach, ale postawi twardy warunek - Cezary (Marcel Opaliński) nie może się o niczym dowiedzieć.

To jednak nie wszystko! W finałowym 3202 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kodur (Oskar Stoczyński) odkryje machlojki Andrzeja. Czarujący mężczyzna, który zdobył serce Józefiny, okaże się brutalnym oszustem, który nie tylko zmienił nazwisko, ale i zniszczył życie wielu kobiet. Kodur znajdzie dokumenty, świadków, a nawet ofiary, które straciły majątek, zdrowie psychiczne i lata życia przez działania Andrzeja.