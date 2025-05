Barwy szczęścia, odcinek 3199: Modrzycki zginie? Ojciec jego byłej kochanki, którą zabił zemści się na Błażeju! - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3199 - wtorek, 27.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3199 odcinku "Barw szczęścia" Modrzycki znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, gdy przystanie na propozycję Grada i wyruszy z nim w drogę do Szczecina! Tym bardziej, że Błażej nie będzie niczego świadomy, gdyż dzień wcześniej Władysław zjawi się u niego w domu, aby odebrać obrazy autorstwa swojej córki, którą właśnie zabił dziennikarz.

Przypomnijmy, że Lena zginęła w tragicznym wypadku samochodowym, w trakcie którego za kierownicą siedział właśnie jej kochanek! I choć jemu nic poważnego się nie stało, to niestety ona nie miała tyle szczęścia i zmarła, z czym zarówno on, jak i jej ojciec nie mogli się pogodzić. Jednak z czasem Modrzycki "wrócił do żywych" i mimo iż będzie się wydawać, że z seniorem będzie podobnie, to jednak w 3199 odcinku "Barw szczęścia" wszyscy przekonają się, że tak nie jest!

Żądny zemsty Grad spróbuje zabić Modrzyckiego w 3199 odcinku "Barw szczęścia"!

A wszystko przez to, że w 3199 odcinku "Barw szczęścia" śmierć córki będzie dla Władysława "wciąż żywa"! Do tego stopnia, że zaplanuje ją pomścić, gdy nadarzy mu się ku temu okazja! Tym bardziej, że uda mu się dotrzeć do zabójcy Leny, a nawet na nowo wzbudzić w nim zaufanie, przez co nie będzie się on niczego spodziewał. I jak gdyby nic wsiądzie z nim do samochodu, tak samo jak wcześniej jego córka! I nawet przez myśl mu nie przejdzie, że Grad może mieć niecne zamiary!

Ale w 3199 odcinku "Barw szczęścia" wszystko stanie się jasne, gdy Władysław poczęstuje go domową nalewką, do której dosypie środki usypiające! Grad poczęstuje nią Modrzyckiego, który nieświadomy niebezpieczeństwa się jej napije i niemal natychmiast zaśnie! I wtedy ojciec Leny przystąpi do akcji!

Zaniepokojona Weronika razem z Celiną ruszą Błażejowi na pomoc w 3199 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3199 odcinku "Barw szczęścia" Grad postanowi otruć Modrzyckiego spalinami, a tym samym doprowadzić do jego śmierci! I będzie ku temu naprawdę bardzo blisko, jednak ostatecznie plany pokrzyżuje mu Weronika, gdy nie będzie mogła dodzwonić się do swojego ukochanego.

I w 3199 odcinku "Barw szczęścia" wówczas zaniepokojona Ciesielska zacznie podejrzewać, że coś jest nie tak, a Błażejowi może grozić śmiertelne niebezpieczeństwo! Dlatego niezwłocznie o wszystkim zaalarmuje Celinę (Orina Krajewska) i spróbuje ustalić lokalizację partnera! I na szczęście, dziewczynom uda dotrzeć się na miejsce! Ale czy Błażej z tego wyjdzie?

Czy Modrzycki i Grad przeżyją w 3199 odcinku "Barw szczęścia"?

W 3160 odcinku "Barw szczęścia" lekarze ponownie rozpoczną dramatyczną walkę o życie Modrzyckiego, który dopiero co dojdzie do zdrowia po postrzale, a już znów będzie musiał o nie walczyć, a Weronika drżeć. Ale na szczęście i w tym przypadku Błażej się wyliże, choć ojciec jego byłej kochanki nie będzie mógł powiedzieć tego samego, gdyż po zatruciu spalinami, sam również będzie walczył o życie. I niestety w przeciwieństwie do oprawcy córki nie odzyska przytomności!

Czy zatem w 3161 odcinku "Barw szczęścia" ostatecznie to Grad umrze, a Modrzycki będzie miał na sumieniu aż 2 ofiary? Tym bardziej, że sam prędko opuści szpital i nie będzie mógł poradzić sobie z tym, że zabił Lenę, a na dodatek doprowadził do załamania, a może i w konsekwencji i śmierci jej ojca! I choć Weronika zaproponuje mu terapię, to jednak Błażej nie będzie chciał o niej słyszeć...