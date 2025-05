Koniec Na dobre i na złe. Kiedy ostatni odcinek przed wakacjami? Finał sezonu później niż rok temu - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" ostatni odcinek 959 finał sezonu - środa, 28.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Obecny 26 sezon "Na dobre i na złe" zakończy się na 959 odcinku, który TVP2 wyemituje w ostatnią środę maja, a więc 28.05.2025 roku o godzinie 20.55, a nie jak przed rokiem w przedostatnią środę 22.05.2024 roku!

I w ten sposób "Na dobre i na złe" dołączy do innych produkcji TVP2 - siostrzanego "Na sygnale" czy "Barw szczęścia", które także zakończą się w ostatnim tygodniu maja w przeciwieństwie do "M jak miłość", którego finał sezonu miał miejsce już we wtorek 6.05.2025 roku! Ale na szczęście, tym razem nie wpłynie on już na emisję pozostałych seriali, a w tym przede wszystkim "Na dobre i na złe", które widzowie będą mogli oglądać aż do końca maja!

W życiu Blanki rozegra się kolejny dramat w ostatnim 959 odcinku "Na dobre i na złe" przed wakacjami!

Finał 26 sezonu "Na dobre i na złe" nastąpi tydzień później niż przed rokiem, ale to wcale nie oznacza, że skończy się mniej dramatycznie niż ten 25! A wręcz przeciwnie, gdyż i w obecnym sezonie nie zabraknie emocji i odpowiedzi na najważniejsze pytania, które widzowie poznają dopiero w 27 sezonie! W tym szczególnie to, co stanie się z dzieckiem Blanki (Pola Gonciarz)!

Zdradzamy, że w ostatnim 959 odcinku "Na dobre i na złe" przed przerwą wakacyjną przerażona Milewska tuż po przebudzeniu odkryje, że nie ma z nią malutkiej Niny (Michalina Grot)! Czy to Mario (Marcin Korcz) będzie stał za zniknięciem ich dziecka ze szpitala w Leśnej Górze, gdy domyśli, że Blanka znów go okłamała, wmawiając mu, że urodzi dziecko Radwana (Mateusz Damięcki)?

Co jeszcze przydarzy się innym bohaterom w ostatnim 959 odcinku "Na dobre i na złe" przed wakacjami?

Ale to nie będzie koniec emocji w ostatnim 959 odcinku "Na dobre i na złe" przed przerwą wakacyjną, gdyż wiele zadzieje się i u innych bohaterów! A przede wszystkim Agaty (Emilia Komarnicka), gdyż w szpitalu w Leśnej Górze dojdzie do kolejnej awarii systemu, w związku z którą zostanie już zagrożone życie 1 z pacjentek! Czy lekarzom uda się ją uratować? A może Woźnicką będą czekać konsekwencje?

Tym bardziej, że w ostatnim 959 odcinku 26 sezonu "Na dobre i na złe" przed wakacjami dyrektorka szpitala będzie zmuszona także zamknąć SOR, ale Alesiowi (Paweł Małaszyński) uda się jeszcze przyjąć ciężko poturbowanego pacjenta, przez co wda się w konflikt z Borysem (Marcin Zacharzewski)! A to dlatego, że i jego życie zawiśnie na włosku? Jak to się skończy? Przekonamy się już niebawem!