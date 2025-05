Barwy szczęścia

Koniec Barw szczęścia. Szczepan uratuje Gabrysię w ostatnim 3202 odcinku! To spowoduje zwrot w ich relacji

W ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia" przed wakacjami relacja Gabrysi (Marta Juras) i Szczepana (Robert Gulaczyk) rozkwitnie! Niedzielska umówi się na kolejne spotkanie z Krajewskim i będzie coraz szczęśliwsza w związku z prawnikiem. Tym bardziej, gdy w ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia" przed przerwą wakacyjną pomoże jej on w awaryjnej sytuacji w szkole! I wówczas jej dyrektorka już kompletnie przepadnie! Jak to się dla niej skończy? Czy będzie w końcu upragniony happy end? A może wręcz przeciwnie? Sprawdź, co już wiemy!