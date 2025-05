Barwy szczęścia, odcinek 3198: Karol w końcu ujawni się przed Beatą! Tak zareaguje na wieść o orientacji byłego - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3198 - poniedziałek, 26.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3198 odcinku "Barw szczęścia" Karol zjawi się u Beaty i Damiana, aby przekazać świąteczny prezent dla Grzesia (Noah Culbreth), a przy okazji w końcu się przed nimi ujawnić. I choć Wójcik już będzie znał sekret byłego kochanka Saganowskiej, gdyż doniesie mu o nim Mirek, gdy przyłapie Czubaka z Darkiem (Andrzej Niemyt), to jednak Saganowska nie będzie mieć o nim pojęcia, gdyż mąż nie wyda przed nią jej byłego kochanka!

Ale ten w 3198 odcinku "Barw szczęścia" wreszcie sam postanowi się do tego przyznać, czym mocno zszokuje Beatę! I nic dziwnego, gdyż wtedy dojdzie do niej, że ma dziecko z gejem, który na dodatek od początku ją oszukiwał! A to dlatego, że czuł się nim już za nim zaczęli się spotykać, a co więcej myślał, że ona go "uzdrowi"!

Beata dozna szoku, gdy dowie się, że Karol jest gejem i związał się z Darkiem w 3198 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3198 odcinku "Barw szczęścia" Beata nie będzie mogła dojść do siebie po zaskakującej informacji, jaką przekaże jej Karol! Tym bardziej, że dowie się o wszystkim jako ostatnia, gdyż nie dość, że nie zdradzi się przed nią były kochanek, to jeszcze na dodatek jej mąż, jego syn, a nawet jej przyjaciel, z którym się związał!

I tym samym w 3198 odcinku "Barw szczęścia" Saganowska skończy tak samo jak jej przyjaciółka Gabrysia (Marta Juras), która przecież przed laty była związana z Janickim, który także okazał się gejem, ale "na szczęście" bez dziecka! A teraz będzie on właśnie z byłym kochankiem Beaty!

Czy związek Czubaka i Janickiego przetrwa w 3198 odcinku "Barw szczęścia"?

Tyle, że w 3198 odcinku "Barw szczęścia" i u nich nie będzie zbyt kolorowo, gdyż po ujawnieniu się przed Beatą, jego spotkanie z Darkiem nie będzie miało przyjemnego finału! A z czasem będzie tylko gorzej, gdy Karol postanowi wrócić w rodzinne strony i ujawnić się i przed własną matką, która na wieść o tym, że jej syn jest gejem, aż wyrzuci go z domu, przez co Czubak wróci stamtąd o wiele wcześniej niż miał!

Co w tej sytuacji w 3200 odcinku "Barw szczęścia" zrobi ortopeda? Czy zdecyduje się definitywnie zerwać z Janickim, widząc nieprzychylną reakcję jego najbliższych? A może Darkowi uda się go przekonać, że wszystko się zmieni, gdy emocje już opadną? Tego dowiemy się już niebawem!

Barwy szczęścia. Gabrysia dowie się, że Szczepan to oszust. Darek wystawi Karola wścibskiemu Jaworskiemu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.