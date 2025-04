Barwy szczęścia, odcinek 3188: Tajemnica Karola wyjdzie na jaw! Mirek powie Damianowi, że jest gejem - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3188 - poniedziałek, 12.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3188 odcinku "Barw szczęścia" Damian w końcu pozna największą tajemnicę Karola! Ale wcale nie za sprawą jego kochanka Darka czy Jaworskiego (Jacek Kałucki), który tuż po Janickim odkrył, że lekarz jest gejem, gdy nakrył go wychodzącego z mieszkania sąsiada!

I choć wścibski Krzysztof nikomu nie zdradzi ich tajemnicy, gdyż poza nimi nie z nikim plotkował na ten temat, co już i tak zdenerwuje Czubaka, który będzie wolał pozostać w ukryciu, to w 3188 odcinku "Barw szczęścia" ich sekret w końcu ujrzy światło dzienne, gdy dadzą się przyłapać w klubie Mirkowi, który znów zacznie trenować ponad siły, przez co nabawi się kolejnej kontuzji, czym zaniepokoi swojego ojca!

Mirek odkryje prawdziwą orientację Karola w 3188 odcinku "Barw szczęścia"!

Zdradzamy, że w 3188 odcinku "Barw szczęścia" Mirek nakryje Darka i Karola w dwuznacznej sytuacji, dzięki czemu od razu domyśli się, że biologiczny ojciec Grzesia jest gejem! Tym bardziej, że przecież będzie wiedział, że i Janicki gra w tej drużynie. I oczywiście, nie utrzyma języka za zębami tak jakby chciał tego Czubak.

A to dlatego, że w 3188 odcinku "Barw szczęścia" młody Wójcik doskonale będzie zdawał sobie sprawę, że jego ojciec wciąż będzie zazdrosny o byłego kochanka Beaty i postanowi go przed nim zdemaskować, aby Damian mógł być wreszcie spokojny. I to mu się uda, choć Karol wcale nie będzie z tego zadowolony!

Damian dowie się, że były kochanek Beaty jest gejem w 3188 odcinku "Barw szczęścia"!

A wszystko przez to, że w 3188 odcinku "Barw szczęścia" Czubak wciąż będzie wolał się nie ujawniać, ale za sprawą młodego Wójcika o jego orientacji już dowie się już Damian, a niedługo najpewniej i sama Beata.

I mimo, iż dla jej męża będzie to dobra wiadomość, gdyż w końcu przestanie widzieć w nim swojego rywala i już dłużej nie będzie musiał stresować się tym, że były kochanek mógłby chcieć mu ją odebrać, to dla lekarza już niekoniecznie będą to dobre wieści, gdyż dalej nie będzie gotowy na coming out. Ale w 3188 odcinku "Barw szczęścia" mleko się już rozleje!